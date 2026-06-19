La descontaminación del suelo de Baterías, en Avilés, cuenta con una millonaria ayuda europea: así se encuentra su gestión
Los trabajos tendrán que cumplirse antes de un horizonte temporal fijado por la normativa
Quien descontamine el suelo de Baterías podrá disponer de los 9,3 millones de euros de subvención del Fondo de Transición Justa asignados a estos trabajos. Así lo confirman fuentes de la consejería de Hacienda consultadas por este periódico, que explican que es el Principado quien instrumenta la transmisión de estos recursos, por lo que el dinero podría inyectarse de manera indistinta a Sepides, su actual propietario, o al Puerto de Avilés, el potencial comprador, en función de quién vaya a hacerse cargo de las labores, que deben estar concluidas antes de 2030.
Actualmente, tal y como señalan las mismas fuentes, estas ayudas figuran vinculadas a Sepides, actual propietario de los terrenos, que es quien inicialmente iba a asumir estas labores previsa a la urbanización y comercialización del suelo.
Si bien, esta circunstancia dio un giro de 180 grados en los últimos meses, después de que el Puerto manifestase su intención de adquirir los terrenos de la antigua coquería tal y como están y hacerse cargo tanto de la descontaminación como de la urbanización.
De hecho, la Autoridad Portuaria de Avilés anunció esta semana que tiene consignados 50 millones de euros para abordar la operación de Baterías. Con este montante pretenden asumir la compra, la limpieza y la urbanización. Teniendo en cuenta que podrán disponer de la ayuda del Fondo de Transición Justa, este montante "crece" hasta raspar los 60 millones de euros.
Eso sí, según los plazos establecidos por la UE, los trabajos de descontaminación deberán estar concluidos antes de 2030. En caso contrario se perderían los fondos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo
- Amante de los coches de lujo, primero de su promoción y 'muy de Pravia': así era Luciano Álvarez, el dentista fallecido en un accidente de tráfico en Soto del Barco
- Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido desde la semana pasada en Castrillón
- Consternación entre los vecinos de Soto del Barco tras encontrar el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido hace una semana: 'Hay muchos caminos de tierra por la zona
- Montaje monumental para 'El último de la fila' y Aitana: estrenarán el mayor escenario de Avilés con 45 metros de boca y 22 de fondo
- El coche quedó a nada de la fachada de la casa', aseguran los vecinos tras el accidente mortal en Riberas (Soto del Barco)
- Cuatro detenidos por agredir a una mujer transexual en Castrillón: libertad para todos los investigados y diligencias abiertas por lesiones
- Un centenar de vecinos protesta contra la 'crisis del cajero' en Avilés: 'Acabaremos yendo al banco a Oviedo