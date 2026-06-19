La descontaminación del suelo de Baterías, en Avilés, cuenta con una millonaria ayuda europea: así se encuentra su gestión

Quien descontamine el suelo de Baterías podrá disponer de los 9,3 millones de euros de subvención del Fondo de Transición Justa asignados a estos trabajos. Así lo confirman fuentes de la consejería de Hacienda consultadas por este periódico, que explican que es el Principado quien instrumenta la transmisión de estos recursos, por lo que el dinero podría inyectarse de manera indistinta a Sepides, su actual propietario, o al Puerto de Avilés, el potencial comprador, en función de quién vaya a hacerse cargo de las labores, que deben estar concluidas antes de 2030.

Actualmente, tal y como señalan las mismas fuentes, estas ayudas figuran vinculadas a Sepides, actual propietario de los terrenos, que es quien inicialmente iba a asumir estas labores previsa a la urbanización y comercialización del suelo.

Si bien, esta circunstancia dio un giro de 180 grados en los últimos meses, después de que el Puerto manifestase su intención de adquirir los terrenos de la antigua coquería tal y como están y hacerse cargo tanto de la descontaminación como de la urbanización.

De hecho, la Autoridad Portuaria de Avilés anunció esta semana que tiene consignados 50 millones de euros para abordar la operación de Baterías. Con este montante pretenden asumir la compra, la limpieza y la urbanización. Teniendo en cuenta que podrán disponer de la ayuda del Fondo de Transición Justa, este montante "crece" hasta raspar los 60 millones de euros.

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Eso sí, según los plazos establecidos por la UE, los trabajos de descontaminación deberán estar concluidos antes de 2030. En caso contrario se perderían los fondos.