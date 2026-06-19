Le esperó de madrugada, le agredió y le robó el móvil en pleno centro de Avilés: el agresor es un joven de 22 años con múltiples antecedentes

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un joven de 22 años, vecino de la ciudad, como presunto autor de un robo con violencia cometido de madrugada en las inmediaciones del Parque del Muelle, uno de los puntos más céntricos de la localidad. El arresto se produjo tras la investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por la víctima, que permitió identificar y localizar al sospechoso.

Los hechos ocurrieron sobre las 06.10 horas del 10 de junio, cuando la víctima regresaba a su domicilio después de haber pasado la noche con unos amigos. Según la investigación policial, fue sorprendida por un individuo que, sin mediar palabra, la agredió para arrebatarle el teléfono móvil que llevaba en la mano y huyó posteriormente del lugar.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron las gestiones para esclarecer lo ocurrido. La investigación permitió reconstruir que el presunto autor había mantenido horas antes un enfrentamiento con una tercera persona que acompañaba a la víctima. Más tarde, al verla caminar sola y aprovechando la ausencia de testigos en la zona, habría decidido atacarla para sustraerle el terminal.

Una vez plenamente identificado, el joven fue localizado y detenido por la Policía Nacional. Los agentes comprobaron además que el arrestado cuenta con antecedentes policiales por hechos similares cometidos también en Avilés, lo que refuerza la línea de investigación sobre su presunta participación en este nuevo episodio violento.

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La Policía Nacional subraya la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier hecho delictivo y presentar denuncia, al considerar que la colaboración ciudadana resulta clave para esclarecer los delitos, identificar a sus autores y ponerlos a disposición judicial.