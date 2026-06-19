Dos heridos (uno de ellos graves) en un incendio en Avilés: todo sucedió en la cocina de un piso de Versalles
Un varón de 35 años fue trasladado al hospital por la UVI Móvil intubado y en estado grave
Incendio en un piso de Avilés. Dos personas, un hombre y una mujer, de 35 y 37 años respectivamente, han resultado intoxicado por humo tras desatarse un fuego la cocina del piso en el que viven, en la calle Reconquista, en Versalles. El varón ha sido trasladado al hospital, intubado, en UVI Móvil y su estado es grave. La mujer fue llevada en ambulancia al San Agustín con pronóstico reservado.
Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la noche. Según fuentes consultadas por este periódico, el origen de las llamas estuvo en una sarten, que comenzó a arder mientras preparaban la cena. El fuego se propagó por la sala, llegando a calcinar parte del mobiliario de la cocina. Fruto de la intensa humareda, ambas personas resultaron heridas. Además, el humo también afectó al resto de la vivienda.
En las labores de extinción participaron cinco efectivos de los Bomberos con base en Avilés. En el dispositivo también colaboraron efectivos de la Policía Local y los citados servicios de emergencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo
- Amante de los coches de lujo, primero de su promoción y 'muy de Pravia': así era Luciano Álvarez, el dentista fallecido en un accidente de tráfico en Soto del Barco
- Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido desde la semana pasada en Castrillón
- Consternación entre los vecinos de Soto del Barco tras encontrar el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido hace una semana: 'Hay muchos caminos de tierra por la zona
- Montaje monumental para 'El último de la fila' y Aitana: estrenarán el mayor escenario de Avilés con 45 metros de boca y 22 de fondo
- El coche quedó a nada de la fachada de la casa', aseguran los vecinos tras el accidente mortal en Riberas (Soto del Barco)
- Cuatro detenidos por agredir a una mujer transexual en Castrillón: libertad para todos los investigados y diligencias abiertas por lesiones
- Un centenar de vecinos protesta contra la 'crisis del cajero' en Avilés: 'Acabaremos yendo al banco a Oviedo