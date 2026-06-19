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Dos heridos (uno de ellos graves) en un incendio en Avilés: todo sucedió en la cocina de un piso de Versalles

Un varón de 35 años fue trasladado al hospital por la UVI Móvil intubado y en estado grave

Un momento de la intervención de los Bomberos

Un momento de la intervención de los Bomberos / SEPA

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A. de la Fuente

Incendio en un piso de Avilés. Dos personas, un hombre y una mujer, de 35 y 37 años respectivamente, han resultado intoxicado por humo tras desatarse un fuego la cocina del piso en el que viven, en la calle Reconquista, en Versalles. El varón ha sido trasladado al hospital, intubado, en UVI Móvil y su estado es grave. La mujer fue llevada en ambulancia al San Agustín con pronóstico reservado.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la noche. Según fuentes consultadas por este periódico, el origen de las llamas estuvo en una sarten, que comenzó a arder mientras preparaban la cena. El fuego se propagó por la sala, llegando a calcinar parte del mobiliario de la cocina. Fruto de la intensa humareda, ambas personas resultaron heridas. Además, el humo también afectó al resto de la vivienda.

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En las labores de extinción participaron cinco efectivos de los Bomberos con base en Avilés. En el dispositivo también colaboraron efectivos de la Policía Local y los citados servicios de emergencias.

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