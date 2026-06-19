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La Hermandad de la Santa Cruz reconoce la entrega solidaria de Pilar Prado

La artista avilesina recibirá la distinción el 13 de septiembre en San Nicolás de Bari y será también la autora del cartel de esta edición

Pilar Prado en una imagen de archivo a las puertas del San Agustín

Pilar Prado en una imagen de archivo a las puertas del San Agustín / A. F. V.

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Pelayo Méndez

Avilés

La Hermandad de la Santa Cruz nombrará Socia de Honor a la artista avilesina Pilar Prado con motivo de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebrará el próximo mes de septiembre. La entidad quiere reconocer así la trayectoria de una creadora "estrechamente vinculada" a la Hermandad y a numerosas iniciativas sociales desarrolladas en la villa.

La Hermandad destaca que Prado ha colaborado durante años "de manera desinteresada" tanto con la entidad como con diferentes asociaciones y colectivos, participando en galas y eventos solidarios. Su "constante disposición, generosidad y compromiso con las causas sociales" han dejado, según la organización, una huella importante en la comunidad avilesina.

La entrega de la distinción tendrá lugar el domingo 13 de septiembre en la Iglesia de San Nicolás de Bari, dentro de los actos programados por la festividad. Además, la Hermandad anunció que el cartel anunciador de esta edición será realizado por la propia Pilar Prado y se presentará previsiblemente después de las fiestas de San Agustín.

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Con este nombramiento, la Hermandad desea agradecer públicamente a Pilar Prado su "permanente colaboración, compromiso y dedicación". La entidad recuerda que en ediciones anteriores los carteles de la Exaltación de la Santa Cruz fueron obra de María González, hija del pintor Favila, también Socio de Honor, y de Carmen Peláez, igualmente Socia de Honor de la Hermandad.

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