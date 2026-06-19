La inversión en criptoactivos se somete a examen en Avilés

La "inversión en criptoactivos" centró este jueves una nueva conferencia de la "Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca", celebrada en el "Hotel Palacio de Avilés" (Hotel Ferrera). La ponencia corrió a cargo de la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo, Susana Álvarez Otero, que abordó un fenómeno cada vez más presente entre los pequeños ahorradores y los inversores particulares. Bajo el título "La inversión en criptoactivos: un enfoque práctico", la experta ofreció una visión divulgativa sobre un mercado que ha ganado protagonismo en los últimos años, pero que continúa generando dudas por su complejidad y volatilidad.

Durante la charla, Álvarez Otero realizó una introducción al "sistema financiero" para contextualizar el papel que desempeñan los activos digitales dentro del ecosistema de inversión actual. La conferencia repasó la tipología de los principales "criptoactivos", las características de la tecnología "blockchain" sobre la que se sustentan y las diferencias existentes entre monedas virtuales, tokens y otros instrumentos vinculados a este ámbito. El objetivo fue proporcionar a los asistentes herramientas básicas para comprender un mercado que evoluciona a gran velocidad y que ha atraído tanto a perfiles inversores experimentados como a nuevos participantes.

Noticias relacionadas

La sesión también puso el foco en los "riesgos asociados" a este tipo de inversiones, uno de los aspectos que más interés despertó entre el público. La elevada volatilidad de los precios, la incertidumbre regulatoria, los riesgos tecnológicos y la necesidad de una adecuada gestión de la información fueron algunos de los elementos analizados por la ponente. Como cierre, la catedrática expuso distintas "estrategias de inversión" y pautas de prudencia para quienes se plantean destinar parte de su patrimonio a los criptoactivos, insistiendo en la importancia de "conocer el producto antes de invertir" y de valorar siempre el equilibrio entre rentabilidad potencial y riesgo asumido.