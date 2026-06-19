Música y baile para despedir el curso en Avilés: el talento del colegio Enrique Alonso brilla en el último día del año académico

Leire Gregorio está encantada. "Fue un curso maravilloso pero tengo ganas del verano", afirma esta alumna del Enrique Alonso, que el año próximo estudiará quinto de Primaria. Está con su amiga Claudia García, que desborda también alegría. Ambas están listas para acceder al interior del polideportivo del centro, donde está citado todo el alumnado para asistir a una gala que, desvelan, finalizará con una coreografía de "Enséñame", un tema de Nil Moliner y Rozalén. Mateo Gil y Nora Muñiz pasarán al instituto Carreño Miranda en septiembre y afirman que lo harán con un "poco de nervios", pero eso no les preocupa porque estudian "bien". Mateo Gil fue uno de los que actuó para sus compañeros y demostró sus dotes como baterista. Se le había roto una baqueta y cuando le trajeron las de respuesto, respiró. Lo tenía todo listo para sentarse y deleitar al público con la base rítmica de "Time is running out", de "Muse" y "All Stars", de "Smash mouth".

En imágenes: La fiesta de fin de curso en el Enrique Alonso / Mario Canteli

El encargado de abrir el recital musical y variado fue Mateo Cancio, que tocó dos piezas clásicas al teclado. Una de Johann Sebastian Bach y otra de Enrique Granados. "Nos gusta mucho la música clásica en el colegio, así el alumnado hace oído", señala el director del Enrique Alonso, Ramón Estébanez, que hizo de maestro de ceremonias en una fiesta en la que que reinó la música y también el silencio. Los críos respetaban las interpretaciones de sus compañeros e incluso comentaban la pericia que tenían con los respectivos instrumentos que tocaron. Lara Collazos tocó el violín, Diana López dejó llevar sus dedos por el teclado para interpretar una obra de Clementi y Mía Estrada que deleitó a sus compañeros con un instrumento de viento, el oboe. Los pequeños aplaudían cada una de las actuaciones y esperaban por su turno para salir a bailar. Los de cinco años, los que el próximo curso comenzarán Primaria como es el caso de Nara Sánchez y Gael Mayo, esperaban sentados. A su lado, un par de compañeros de clase estaban un poco inquietos. Mayo y Sánchez mantenían la calma y pensaban en su actuación. "Vamos a salir a bailar una canción... se llama 'Clavelitos'", indican ambos. Pero no se trata del "Clavelitos" original, es una versión en la que estos pequeños repasaron sus experiencias desde que comenzaron a estudiar el segundo ciclo de Infantil con tres años hasta su graduación. Los pequeños bailaron y cantaron, eso los que se sabían la letra, y cosecharon quizá el mayor volumen de aplausos de toda la jornada.

En imágenes: las fiestas de fin de curso en algunos colegios de Avilés /

Jorge García también tocó "El dueño del show" al piano y luego, justo después, empezaron las exhibiciones de baile con música enlatada. Los primeros en salir a escena, en mitad de la cancha del polideportivo, fueron los de cinco años y su "Clavelitos". Les siguió después un grupo de chicos y chicas de sexto, los que también se graduaron este curso y el próximo año comenzarán una nueva etapa en el instituto, como Mateo Gil y Nora Muñiz. Bailaron un mix que empezaba con "Súbeme la radio" y animaron a todo el alumnado a menear el esqueleto.

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Todos estaban cansados de este largo curso y en esa lista se incluye al profesorado. "Estamos agotadas, que llegue ya el verano", comentaban dos profesoras en un corrillo improvisado justo antes del inicio de las actuaciones. Eso sí, el cansancio no era quien a vencer a la alegría, que alimentada con música, crecía enteros y mucho más para cerrar con un baile en el que participó todo el alumnado. Una coreografía de "Enséñame", de Nil Moreno y Rozalén, sirvió para clausurar un intenso año educativo. Ya después del horario lectivo, la fiesta continuó de la mano del AMPA con una comida de convivencia y un programa de actividades en el que no faltaron las pistolas de agua, más baile, la fiesta de la espuma y música, porque la música en el Enrique Alonso es "algo muy importante", de ahí que su fiesta fuera una completa y variada gala en la que brillaron los talentos, los estrictamente musicales y también los más danzarines en el barrio de La Magdalena.