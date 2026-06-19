Un nuevo reconocimiento de víctimas del franquismo en Avilés enfrenta al gobierno con el PP y con Vox
La oposición de derechas critica la revisión ideológica del archivo municipal y exige el respeto a todas las víctimas, no solo a las que "interesan a la izquierda"
Un nuevo reconocimiento de víctimas del franquismo -en mayo fue el último- vuelve a enfrentar al gobierno local con la oposición de derechas del Pleno de Avilés. Y lo hizo, entre otras cosas, porque este punto no estaba incluido en el orden del día original (los concejales tuvieron que votar si lo incluía: salió que sí, pero con los tres votos en contra de Vox).
Ana Solís, la concejala de Memoria Histórica, se autocitó para explicar el reconocimiento: “Repudiar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936”. Posteriormente relacionó las vidas de varios concejales avilesinos muertos o desaparecidos durante la represión tras el final de la Guerra Civil en Asturias, en octubre de 1937. Y al final hizo una lectura de los nombres de las víctimas.
Y el debate comenzó cuando Maricruz Coto Toledano, que es concejala de Vox, dijo: “Hace un mes trajeron a este Pleno el reconocimiento de 64 represaliados por el franquismo. Hoy vuelven porque una familia reclamó y, de paso, aparecen once nombres más. ¡Hasta cuándo! ¿Vamos a convertir el archivo municipal en una oficina permanente de revisión ideológica? Desde Vox lo decimos muy claro: respetamos a todas las víctimas y no negamos el sufrimiento de nadie, pero rechazamos frontalmente que se utilice el Ayuntamiento para construir un relato oficial donde solo caben los muertos que interesan a la izquierda”.
Por ahí fue también Esther Llamazares: “Hay que poner en valor a todas las familias que han sufrido en esta ciudad y que han sufrido como consecuencia de las guerras”. Y entonces salieron a la palestra la memoria de los dos abuelos de Llamazares: uno soldado nacional, el otro republicano; los dos mutilados. “¿Usted me va a decir quién era más bueno de los dos?”, preguntó.
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