Pleno bronco en Avilés: los asesores, la Cuenta General y una campaña de Igualdad en los autobuses traen a la gresca a gobierno y oposición

El de este viernes fue un Pleno largo, bronco y hasta mal sonante. El concejal Pablo Emilio Menéndez, del Partido Popular, con el micrófono apagado dijo que quería “tomar por gilipollas” al grupo socialista. El concejal de Mantenimiento, el socialista Pelayo García, lo destacó en la intervención que hizo a cuenta de la obra de la cocina del Fernández Carbayeda. “Me parece una actitud muy constructiva, muy constructiva”.

La bronca también se desarrolló cuando llegó el momento de discutir la campaña de Igualdad basada sobre el lema “Tranquilo, hacer la cena no te encoje los huevos”. Maricruz Coto Toledano, que es concejala de Vox, dijo que en su grupo consideraban que “ese tipo de mensajes no contribuían a la igualdad, ni al respeto entre hombres y mujeres”. Por esta razón, reclamó al gobierno que retirase la campaña. “No aceptamos el ruego: saben ustedes que las mujeres dedicamos el doble de horas al cuidado de la familia”, dijo la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron. Coto Toledano negó la afirmación: “Usted sabe que es mentira: cada uno hace en su casa hace lo que quiere”. Y luego apostilló: “Les recomiendo que busquen un hombre de Vox: los hombres de Vox cocinan”.

El rifirrafe siguió un poco después. En la salsa habían puesto las subvenciones que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, otorga a la Fundación Altius, una organización, recordó Fernández Ron, “vinculada a los Legionarios de Cristo”. Marcial Maciel, su fundador, fue acusado de cometer abusos sexuales. Entonces, sin tener el uso de la palabra, saltó Llamazares. Monteserín la llamó al orden dos veces (a la tercera, la podía expulsar del Pleno). “Es que está diciendo tonterías”, se explicó la portavoz.Pero esto fue casi al final de la reunión -tan larga como una jornada laboral completa: de las 8.30 hasta pasadas las 15.30 horas-.

Funcionario eventual

El Pleno del Ayuntamiento de Avilés empezó con el nivel alto de crítica y así se mantuvo todo el tiempo. Los doce primeros puntos del orden del día se solventaron en apenas diez minutos -eran los 32 los previstos-. En el décimo tercero intervino la concejala Esther Llamazares, que es la portavoz del grupo popular, y la que puso en duda que el Ayuntamiento de Avilés tuviera como representante público en las empresas Ruasa, Aguas de Avilés y Servicios Auxiliares a un “funcionario eventual”, es decir, a un cargo de confianza del Ayuntamiento, cosa que, según su criterio, es “ilegal”. Manuel Campa, el portavoz de los socialistas, le replicó que Servicios Auxiliares es una empresa cuyas cuentas están auditadas por una empresa externa (Llamazares había dicho que no y también había dicho que en esa sociedad “no hay control, ni hay cabida para nadie” y que esto era así porque en ella no hay representación de concejales). Campa recalcó que sí que el “funcionario eventual”, “es administrador mancomunado, como en los últimos quince años; señora Llamazares, ha descubierto la pólvora”.

También hubo bronca a cuenta de la Cuenta General. En esta ocasión fueron, de nuevo Llamazares, y la concejala de Hacienda, la socialista Raquel Ruiz. La portavoz del PP dijo: “El 28 de mayo presentaron una Cuenta General en este Ayuntamiento de urgencia. ¿Por qué? Porque les dio la gana”. Y luego añadió: “Trataron de colocarnos aquí un problema enorme a los concejales: ‘Oye, como no se enteran…’” El problema del que hablaba era la provisión de fondos de 15,3 millones. “¿Por qué no se entrega la documentación de semejante destrozo contable a los miembros de la corporación?” Ruiz respondió sucintamente: “Tal y como se informó en la comisión de Hacienda, se está recopilando la documentación”. Y luego le explicó: “Lo que se aprobó el día 28 fue dar a información pública esa Cuenta: no estamos aprobando la Cuenta”. Eso se hace en agosto, le dijo la responsable de Hacienda. “No se ocultó nada. Hay una provisión de riesgos igual que se hizo en 2014, cuando el aparcamiento de Las Meanas”, destacó Ruiz.

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La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la portavoz de la oposición se liaron también a cuenta, precisamente, de la convocatoria del Pleno que se desarrolló ayer por cerca de ocho horas. “No se puede lanzar una fecha, a través de un whatsapp, porque lo digo yo, no atender a ningún tipo de respuesta. Esto es una falta de democracia”, dijo Llamazares. Monteserín, entonces, apuntó: “Normalmente, los portavoces nos comunicamos por un whatsapp”. Y eso hizo el pasado día 5 junio porque el día de Pleno de junio coincidía con la asamblea anual de la Federación de Empresarios de Asturias (FADE). “Propusimos cambiar el Pleno del 19 al 18, pero no hubo respuesta por parte del Partido Popular, por eso entendimos el resto de portavoces que el Pleno sería el 18”.