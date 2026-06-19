Soto del Barco invita a descubrir su paisaje geológico en una ruta de senderismo

Soto del Barco acoge este sábado una nueva actividad de divulgación ambiental y científica centrada en el patrimonio natural del concejo. Bajo el título “Paisaje y Geología en Soto del Barco: meandros, rasas, acantilados y playas-dunas”, la propuesta invita a los participantes a descubrir sobre el terreno algunos de los procesos geológicos que han modelado el paisaje de la desembocadura del río Nalón y la costa occidental asturiana.

La actividad consistirá en una ruta de senderismo geológico de aproximadamente cinco kilómetros y una duración estimada de entre dos horas y media y tres horas, durante la cual se analizarán aspectos como la dinámica fluvial del tramo bajo del Nalón, la formación de la rasa costera y de los acantilados, así como la relación de estos procesos con los cambios climáticos y el desmantelamiento de la Cordillera Cantábrica a lo largo de millones de años.

Una ruta para conocer el paisaje geológico de Soto del Barco

La salida está prevista para las 10.00 horas desde el Hotel Palacio de la Magdalena, en Soto del Barco. Según la organización, la ruta presenta un desnivel acumulado de 156 metros positivos y 62 negativos, con varias pendientes de cierta entidad, por lo que ha sido catalogada con una dificultad media-alta.

Los responsables de la actividad advierten de que no se trata de una ruta para principiantes, ya que requiere una condición física adecuada para afrontar un recorrido cercano a las tres horas y con diversos tramos exigentes. Por ello, recomiendan acudir con agua, calzado apropiado para caminar y ropa cómoda.

Dificultad media-alta y salida desde el Hotel Palacio de la Magdalena

Asimismo, la organización prevé coordinar entre los participantes el transporte necesario para regresar al punto de partida una vez finalizado el recorrido, cuestión que se concretará antes del inicio de la actividad.

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Con esta propuesta, los organizadores buscan acercar al público el conocimiento del patrimonio geológico de Soto del Barco, fomentando una mejor comprensión de los procesos naturales que han configurado uno de los paisajes más singulares de la costa asturiana.