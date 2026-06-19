La Unión de Consumidores denuncia el "silencio" de Avilés en el expediente abierto al Reggaeton Beach Festival
La entidad reclamó ante la prohibición de introducir comida y bebida del exterior en el recinto
E. P.
La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha denunciado al Ayuntamiento de Avilés ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado tras cuatro años de "silencio" en relación al expediente sancionador abierto por el consistorio contra el Reggaeton Beach Festival (RBF).
En julio de 2022, la UCE denunció formalmente la prohibición que aplicó este festival de acceder al recinto con comida y bebida del exterior, práctica que vulnera la ley de espectáculos públicos autonómica, según ha afirmado este viernes el presidente de la entidad, Dacio Alonso, en una rueda de prensa. Según ha explicado, el consistorio no emprendió ninguna medida hasta noviembre de 2022, cuando la organización "amenazó con acudir a la Fiscalía" y entonces el Ayuntamiento notificó la apertura de un expediente sancionador. "No es un despiste administrativo, es una decisión consciente de la alcaldesa y su concejal instructor para favorecer a los organizadores del festival frente a los derechos asturianos", ha manifestado Alonso sobre la falta de información acerca del expediente.
En el lado opuesto, la UCE ha destacado al Ayuntamiento de Oviedo como ejemplo de "buenas prácticas", debido a que el año pasado instaló carteles informativos en los accesos a conciertos en los que se explicaba el derecho a entrar con comida y bebida del exterior. La UCE enviará estos carteles y su protocolo al Ministro de Consumo, como "ejemplo a replicar en todo el Estado".
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