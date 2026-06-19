La Unión Europea apuesta por el horno de Saint-Gobain en Avilés: tres subvenciones millonarias para hacer vidrio plano a la espera de ser aceptadas

La Unión Europea (UE) apuesta con fuerza por el crecimiento de la multinacional francesa Saint-Gobain, con fábrica en Avilés. Y esa apuesta la traduce en dinero. La multinacional presentó cuatro proyectos a tres convocatorias oficiales de subvenciones industriales: dos distribuidas en Bruselas y una tercera, de España, aunque con fondos europeos. Todos los proyectos están vinculados al nuevo horno de vidrio flotado (los proyectos Volta, FURHY y Furia) y solo el que presentó a los PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), gestionados por el gobierno central, se quedó fuera. Eso sí, porque el mismo proyecto ya contaba con otra financiación previa, que además es más cuantiosa. Todas estas ayudas están supeditadas al compromiso de la compañía de construir un nuevo horno; un compromiso que todavía no se ha hecho efectivo.

Proyecto Volta

El proyecto Volta es un horno híbrido para vidrio plano que combina electrificación y combustión oxigás. Está en la ciudad checa de Barevka, en Teplice. Se trata de una instalación que encontró su financiación de la tercera convocatoria de proyectos de pequeña escala (Third Small-Scale Call) del Innovation Fund, lanzada en marzo de 2023 y cuyos resultados se publicaron en diciembre de 2023. En total, este proyecto consiguió 12,2 millones de euros de los que se beneficiaron conjuntamente las multinacionales Saint-Gobain y la japonesa AGC (lo trabajaron juntas).

Lo pusieron en marcha en febrero del año pasado con la idea de escalarlo en Avilés, es decir, lo que hay en Chequia es una planta piloto que la multinacional pretende desarrollar a escala industrial en Avilés, que es una fábrica que cuenta con un horno de vidrio flotado en sus horas más bajas: se puso en marcha en 2008 y, según expertos consultados, su vida útil no llega a los veinte años. El objetivo del proyecto Volta es reducir hasta un 75% las emisiones de CO₂ respecto a los hornos convencionales.

Proyecto FURHY

La Comisión Europea repescó este pasado mes de marzo el proyecto FURHY ("HYbrid FURnace for flat glass production"). Por medio de este proyecto, la multinacional Saint-Gobain Cristalería busca multiplicar por diez la tasa de electrificación, manteniendo la calidad del vidrio.

Pretende aumentar "el consumo de electricidad a más del 75% y el uso de vidrio reciclado del 30% al 50%, cumpliendo al mismo tiempo con los estándares de calidad de producto para los sectores automotriz y de la construcción". Y todo esto reduciendo de manera "sustancial" las emisiones anuales de CO₂. El montante de esta subvención está por resolver, pero oscilará entre los 17 y los 255 millones de euros.

PERTE de descarbonización

En abril de este año se supo que Saint-Gobain había quedado fuera del PERTE de descarbonización, que son un instrumento de colaboración público privada: por un lado está el Ministerio de Industria y, por otro, las compañías solicitantes.

El motivo de que hubiera quedado fuera es que el mismo proyecto había sido seleccionado en la convocatoria de los Innovation Fund, es decir, de la propia convocatoria europea (no se puede financiar el mismo proyecto de dos ayudas públicas procedentes de la misma administración).

Subasta de calor

La tercera convocatoria a la que se presentó Saint-Gobain el programa del Fondo de Innovación de la primera Subasta de Calor industrial ("Innovation Fund Auction for Industrial Process Heat", en inglés) de la Unión Europea. Esta línea de ayudas cuenta con un importe total de alrededor de 400 millones de euros. Los de Saint-Gobain lo hicieron bajo el "tema" de calor a alta temperatura (más de 400 grados). La cifra genérica de este "tema" es de 62,1 millones de euros.

La cantidad de dinero que llegará a la firma francesa, si acepta estos fondos y lleva a cabo su tramitación (tiene hasta fin de año), está pendiente de resolución.

El proyecto tocado por esta última convocatoria es doble: se llaman FURHY y Furia (así lo recoge la Comisión Europea en su web oficial). La Comisión Europea, por el momento, no aclara las diferencias entre uno y otro proyectos, ni siquiera si uno es una fase anterior al otro o si son actividades complementarias y destinadas a desarrollarse en escenarios diferentes. En todo caso, el proyecto vuelve a contar con el empujón dinerario de la Unión Europea.

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La necesidad del nuevo horno de Avilés quedó patente cuando la empresa a finales de este marzo pasado -al término de la última reunión del convenio- le dijo a las delegaciones de los sindicatos CC OO y UGT-SOMA-FITAG que si los trabajadores votaban sí al preacuerdo conllevaría el compromiso de la empresa a instalar "el horno FURHY en Avilés".