Los vecinos de Avilés aplauden la nueva vida de las históricas naves de Balsera: "Es un proyecto ambicioso y necesario para la zona y la ciudad"

“Es un proyecto ambicioso y necesario para la zona y la ciudad, nos parece una idea fenomenal”. Isabel Oliver y Joey Gutiérrez aprovechan su tradicional paseo por la ría de Avilés para comentar una de las noticias del día en la ciudad. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA este miércoles en su edición digital, la Universidad Nebrija ha adquirido las históricas naves de Balsera para darle uso, entre otros, como residencia de estudiantes. Los vecinos aplauden esta nueva inversión, tanto por la atracción de población joven a la ciudad que supone, como por la necesidad de darle una nueva vida a uno de los edificios más icónicos de la ciudad.

Oliver destaca que esta inversión “revitaliza una zona que está bastante apagada y le da una proyección a Avilés mucho más amplia”. “Es una gran noticia, porque va a dar mucho movimiento a la zona”, aseguran ambos vecinos, que ven con buenos ojos el desembarco de la Nebrija en tierras avilesinas. “Hacía falta algo así en la ciudad”, señalan.

Isabel Oliver y Joey Gutiérrez / Mara Villamuza / LNE

Los vecinos celebran la llegada de la Nebrija a Balsera

“Me parece un gran acierto. Esta es una zona bastante dejada, ahora va a tener más vida gracias a la juventud”, subraya Marta Argudín, joven avilesina que ve con muy buenos ojos la nueva propuesta de la Nebrija. “Es verdad que el edificio se podría usar para muchas cosas, pero para una residencia es ideal. Seguro que va a funcionar bien”, indica.

Muchos vecinos ya estaban cansados de ver las naves de Balsera completamente abandonadas, por lo que celebran cualquier tipo de intervención que se haga en los edificios. “Iba siendo hora. Además, que sea una residencia de estudiantes es una gran propuesta. Mucho mejor que una discoteca o un restaurante”, sostiene Emilio Díaz, que cree que la apuesta por la gente joven puede ser muy beneficiosa. “Es importante que la zona vuelva a tener vida”.

Emilio Díaz / Mara Villamuza / LNE

Una nueva vida para unas naves históricas

“Ya hay bastante hostelería por todo Avilés, celebro que lo que se vaya a hacer en estos edificios sea una residencia de estudiantes”, apunta Marcelo Pescador, que junto a su mascota observa los edificios abandonados. “Para los que vengan a estudiar me parece un notición, la zona es ideal para ellos. Están cerca del centro, a un paso de la estación de tren y autobús... Está muy bien pensado”, asegura el avilesino, que, además, pone el foco en que este movimiento hará “que se controlen los posibles problemas que genera tener un edificio así abandonado”.

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Marcelo Pescador / Mara Villamuza / LNE

José Luis Fernández y María Lourdes Cardanha son ovetenses, pero reconocen que suelen pasar por la zona, ya que les gusta la ría como lugar de paseo. “Para los estudiantes es un lugar ideal, nos parece una propuesta estupenda. Las naves llevan muchos años abandonadas y no dejan de ser un vivero para cosas poco agradables”, sostiene la pareja, que cree que esa reforma puede dar una nueva imagen al paseo. “Tenemos ganas de ver qué pasa”, sentencian, del proyecto que devolverá la vida a una de las joyas del patrimonio industrial avilesino.