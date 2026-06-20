La "clásica de la marañuela", a la carrera por Carmen Rodríguez, la adolescente luanquina que padece una enfermedad ultrarrara

Deporte y solidaridad se han vuelto a dar la mano. ¿El motivo? Ayudar a Carmen Rodríguez Fernández, una adolescente luanquina de 14 años que sufre BPAN, que es una enfermedad rara y neuromuscular causada por una mutación genética que padecen menos de doscientas personas en todo el mundo. Por eso, Luanco y Candás corrieron este sábado de la mano para recaudar fondos con los que ayudar a la investigación de esta dolencia, que dirige el hospital San Juan de Dios de Barcelona, con la doctora Alejandra Darling al frente. La solidaridad no entiende de velocidades, por eso hubo quien participó a ritmo de caminata, otros en la modalidad de marcha nórdica por el paseo marítimo de Candás y otros 180 atletas corrieron la "clásica de les marañueles", es decir, la carrera de Luanco-Candás, todo ello sin contar el centenar de participantes en el cross infantil, que se disputó por la capital carreñense. Los ganadores de marcha nórdica fueron Benigno García y Yuliia Shurhina y los de la Luanco-Candás, Alejandro Onís y Nadine López. Y los cuatro se llevaron un bonito de premio.

La entidad Kilómetros por el sueño de Carmen es la promotora de esta iniciativa a la que han aportado, y mucho, los clubes Ocle de Candás y DC Luanco. La unión entre deporte y solidaridad tiene cantera en los concejos de la comarca de Peñas. Es más, los centros educativos de ambos municipios aportaron 666 dibujos para este día. De todos, se seleccionaron dos como imagen de la prueba. Uno, de Lara Tronco, alumna del San Félix de Candás, decoró la camiseta conmemorativa y otro, de Carla Álvarez, del Poeta Antón, también candasín, se utilizó para el cartel de las pruebas deportivas.

Estrella Sanza fue la primera en liderar la caminata de "Andarines", que no era competitiva. "Hay que colaborar", resumió la candasina para referirse a la actividad solidaria. Jessica González, de la asociación "Deporte vs. Cáncer infantil", también se sumó a la prueba caminando para echar una mano: "Lo mismo que nos ayudan a nosotros, nosotros también ayudamos a los demás, de eso se trata". En total, el grupo de "Andarines" sumó 65 personas que caminaron desde Ortiz hasta casi llegar a Perán. En ese grupo estaban también las luanquinas Cristina Fernández, Alejandra Fernández, Julia Calvo y Mónica Rodríguez. Los luanquinos José Luis Granda y María José Gayol lo tenían claro: "Venimos para apoyar a Carmen y, de paso, hacer ejercicio", indicaron.

"Que la gente se preste a organizar algo así cuando ni les va ni les viene de manera totalmente voluntaria es increíble.... El trabajazo que lleva organizar estas carreras es para quitarse el sombrero, nos viene de maravilla visibilizarlo porque estas enfermedades tan raras, poco comunes, no tienen investigación, si las familias no lo fomentan no tienen investigación, no tienen oportunidad ninguna. Entonces que esta gente se preste a hacer algo así, se me ponen los pelos de punta porque no hay palabras ni gestos ni nada para agradecer tanto", indicó la madre de Carmen, Luisa Fernández.

La marcha nórdica llegó después con la misma bandera solidaria y con bastones. Carmen Prendes celebró la buena acogida popular de la iniciativa solidaria y deportiva. Fue la encargada de federar a corredores de marcha nórdica en el club Ocle y una de las participantes en la prueba en un circuito por el paseo marítimo de Candás. Siete miembros del club gijonés de marcha nórdica se sumaronn a la carrera con sus bastones. "Participamos siempre en eventos solidarios, lo mismo contra el cáncer infantil que para ayudar a Carmen", expresaron Marta Gago, Blanca Rodríguez, María Jesús Díaz, Gemma Toyos y Rosa Pazos. También corrieron con sus bastones Soqui Pérez, Blanca Jiménez y Yolanda Morán, esta última de León.

La prueba reina, recuperada el pasado año, contó con la participación de 180 atletas llegados de diferentes puntos de la región dispuestos a mostrar su solidaridad y batirse contra los desniveles de la ruta existente entre Luanco y Candás por la carretera vieja que cruza Antromero. Agustín Estébanez, el maestro de ceremonias que marcó la salida de Luanco, se refirió a esta prueba como "la clásica de les marañueles". También consiguió que los corredores hicieran la ola antes de iniciar las zancadas "en busca del concejo amigo", como también indicó Estébanez. En ese grupo estaba Julio Martínez, de Candás y de 79 años y un maratoniano de pro, y también José Díaz, luanquín de 74. Ambos eran los veteranos en una prueba en la que la gijonesa Carmen Cartón advertía de la "dureza" del recorrido pese a sus siete kilómetros: "Hay mucha cuesta". Nadine López, de Oviedo, se estrenó en esta carrera y le llamó, sobre todo, su cariz solidario además del deportivo. La luanquina Mary González y la gijonesa Mery González celebraron también la iniciativa como también lo hizo Nacho Sánchez como portavoz del equipo inclusivo de Oviedo, Ceactivo, centrado en visibilizar el espectro autista y el gijonés Miguelín Fernández que con la carrera entre Gozón y Carreño cierra la temporada hasta el próximo otoño.

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Una vez que los 180 corredores de la "clásica de les marañueles" hicieron meta en Candás, un centenar de corredores se preparaba para salir a la pista. Eran un ciento y entre ellos estaban los luanquinos Marco López, de ocho años junto a Aren Viña y Enzo Méndez, de seis, que corrieron que se las pelaron para cerrar una fiesta del deporte y algo más. Lo explicó Aren Viña: "Estas carreras son para ayudar a una niña de Luanco que está malita y tienen que investigar para curarla".