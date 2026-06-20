¿Crisis en el gobierno de Avilés? IU deja en el aire su pacto con el PSOE: "Las cosas no van como deben ir, y esta situación no se puede prolongar más en el tiempo"

El acuerdo de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida pende de un hilo. Los retrasos en la contratación de un gerente para la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares y que sea esta compañía quien se encargue de la limpieza de los edificios de las fundaciones y conserjes del Ayuntamiento, dos medidas que se encuentran en el marco del "pacto de La Fruta", han llevado a IU a plantearse una ruptura inmediata con los socialistas. De hecho, los órganos internos del partido se reunirán este lunes para tomar una decisión sobre el futuro del gobierno local que, posteriormente, será sometida al escrutinio de la militancia. "Hace dos meses dimos un ultimátum. Las cosas no van como deben ir, y esta situación no se puede prolongar más en el tiempo", advierten desde IU.

La fricción entre IU y PSOE por la gestión de la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares viene de atrás. De hecho, el pasado 29 de abril la coalición ya emitió una nota de prensa en la que advertían su "preocupación por la falta de avances efectivos" en este aspecto. Resaltaban también que el cumplimiento de esta medida "fue determinante para la conformación de un gobierno de coalición progresista en Avilés", por lo que alertaban que "de persistir la actual situación de ausencia de avances ciertos y verificables en un punto que para nuestra organización es clave y fundamental, nos veremos en la obligación de reconsiderar el sentido de nuestra continuidad en el actual marco de gobierno”.

Precisamente, en una entrevista publicada este sábado por LA NUEVA ESPAÑA, el portavoz del PSOE, Manuel Campa, aseguraba a este respecto que "es un asunto complejo, y venimos trabajando con Izquierda Unida constantemente en ello". "Hay momentos en que aceleramos más y días en que parece mucho más complejo. Llevamos meses trabajando intensamente para cumplir plazos, porque no es solo una cuestión de burocracia municipal. Hay que vencer también resistencias dentro del propio Ayuntamiento", afirmó, el edil, que también aseguró que el servicio de limpieza de las fundaciones municipales estaría en mano de Servicios Auxiliares antes de que acabase el mandato.

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Si bien, la visión de IU no es tan optimista como la de Campa. De hecho, en la coalición considera que no ha habido avances en este asunto. "Los progresos están siendo insignificantes y el proceso administrativo continúa estancado", afirma Juanjo Fernández, coordinador de IU Avilés. "Durante lo que resta del mes de junio, adoptaremos las decisiones definitivas sobre cuál va a ser nuestra estrategia política para lo que resta de mandato. El lunes se celebrará una reunión de la Comisión Colegiada donde aprobaremos las conclusiones iniciales de ese debate y elaboraremos tanto una propuesta, como un calendario para su posterior debate y, en su caso, aprobación por el conjunto de la militancia de Izquierda Unida de Avilés", señala Fernández.