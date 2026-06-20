Foro Avilés urge impulsar desarrollos urbanísticos para facilitar el acceso a la vivienda

Foro Avilés ha criticado la política de vivienda en Avilés y en Asturias. El presidente de la directiva de la agrupación local avilesina, José Alfredo García Fernández del Viso defendió que la solución para la vivienda pasa por "un aumento de la oferta" y cuestionó además que la declaración de zonas tensionadas "no contribuirán a facilitar el acceso a la vivienda sino que reducirán aún más la oferta disponible para alquiler". Fernández del Viso dijo eso durante el foro abierto desarrollado en el centro sociocultural de Los Canapés en el que también participó el presidente de Foro Gijón, Jesús Martínez, que también es concejal de Urbanismo.

El presidente de Foro Avilés reclamó el desarrollo de proyectos urbanísticos pendientes que permitan incrementar el parque residencial de la ciudad. “Avilés necesita una política de vivienda seria, basada en hechos y no en promesas incumplidas. Llevamos años escuchando anuncios y viendo partidas presupuestarias sobre el papel, pero los ciudadanos siguen sin disponer de más viviendas. Lo que queremos es que se impulse los desarrollos urbanísticos pendientes y que se facilite la construcción para que nuestros vecinos puedan acceder a una vivienda digna”, señaló tras citar como ejemplo los terrenos del Alto del Vidriero.

Por su parte, Jesús Martínez Salvador expuso la experiencia de Gijón en materia de vivienda y urbanismo y explicó la estrategia que está desarrollando el Ayuntamiento de Gijón para incrementar la oferta de vivienda protegida y pública a través del denominado ‘Plan Llave’, una iniciativa orientada a poner más suelo a disposición de la construcción de vivienda asequible y agilizar su promoción.

Noticias relacionadas

El edil gijonés cargó contra el Principado por su "renuncia a aprovechar las distintas líneas de financiación contempladas en el Plan Estatal de Vivienda, recursos que permitirían multiplicar por seis el número de viviendas asequibles que podrían construirse en Asturias si existiera una apuesta decidida por parte de la administración autonómica". “El acceso a la vivienda a un precio asequible es el principal problema de la sociedad en la actualidad y no admite sectarismos. Sólo admite exprimir al máximo las competencias de cada administración y en Asturias no se está haciendo”, remató el presidente de Foro Gijón.