Las fuentes del centro de Avilés se engalanan para las fiestas de San Juan: "A la gente le está encantando"
Las fuentes más icónicas de Avilés se engalanan con hortensias y otros elementos naturales para conmemorar el solsticio de verano
N. Menéndez
“La gente se para a decirnos que les está encantando. Lleva su trabajo, pero merece mucho la pena”. María del Pilar Rodríguez y Carmen Menéndez, presidenta y vocal de la asociación Pedro Menéndez, se detienen cinco minutos para tomar aire y observar su obra. Tanto ellas como el resto de miembros de la entidad llevan dos horas trabajando en la nueva propuesta de Avilés para las fiestas de San Juan: enramar las fuentes del casco histórico. Este año es la primera vez que se ha apostado por decorar tres de las más icónicas de la ciudad: los Caños de San Francisco, la fuente de Doña Rolindes y los Caños de Rivero. La respuesta del público justifica el esfuerzo: “Están quedando preciosas, da gusto verlas así”.
“Nos contactó el Ayuntamiento y no lo dudamos, la verdad. Le estamos dando un toque muy asturiano, enramando las fuentes con tierra, hierbas y flores. Es algo muy típico”, detalla Rodríguez, que destaca que esta tradición está muy arraigada en diferentes pueblos de la comarca, “lo que pasa es que en Avilés nunca hubo de esto”. “Nos pareció una idea muy guapa y, después de pensarlo un poco, dijimos: ‘¡Allá que vamos!’”, afirman.
Avilés recupera la tradición de enramar las fuentes
La asociación Pedro Menéndez se encarga de la decoración de los Caños de San Francisco y de la fuente de Doña Rolindes, en la calle La Fruta, pared con pared con la casa consistorial. Para enramarlas utilizan, sobre todo, hortensias, aunque también apuestan por otro tipo de flores que dan diferentes matices a sus creaciones. Para las zonas más verticales, preparan todo el enramado y, con la ayuda de varios miembros, lo cuelgan de la propia fuente.
Todo esto, como explican los propios miembros de la asociación, sirve para celebrar el solsticio de verano en la ciudad. “La idea es muy chula y hace que se note más que se acerca San Juan. Están haciendo un trabajazo”, sostienen Paula Sánchez y Darío Artime, corveranos que aprovechan la tarde para tomar algo por Avilés. “Todo lo que sea mantener este tipo de tradiciones, que parece que se están perdiendo, es muy beneficioso. Esto desborda asturianía”, subrayan.
Hortensias, tierra y flores para celebrar San Juan
“Tiene mucho mérito lo que están haciendo. Este tipo de cosas llevan mucho trabajo, pero les está quedando precioso. A la ciudad le da mucho color”, apunta Conchy Coronas. En la casa de sus padres, en Somiedo, dice tener muchas hortensias, por lo que se muestra más contenta si cabe con esta propuesta. “Espero que se mantenga más años, porque es algo que en el centro yo nunca había visto y queda muy guapo”, sentencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo
- Amante de los coches de lujo, primero de su promoción y 'muy de Pravia': así era Luciano Álvarez, el dentista fallecido en un accidente de tráfico en Soto del Barco
- Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido desde la semana pasada en Castrillón
- Consternación entre los vecinos de Soto del Barco tras encontrar el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido hace una semana: 'Hay muchos caminos de tierra por la zona
- Montaje monumental para 'El último de la fila' y Aitana: estrenarán el mayor escenario de Avilés con 45 metros de boca y 22 de fondo
- El coche quedó a nada de la fachada de la casa', aseguran los vecinos tras el accidente mortal en Riberas (Soto del Barco)
- Cuatro detenidos por agredir a una mujer transexual en Castrillón: libertad para todos los investigados y diligencias abiertas por lesiones
- Un centenar de vecinos protesta contra la 'crisis del cajero' en Avilés: 'Acabaremos yendo al banco a Oviedo