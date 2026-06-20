Las fuentes del centro de Avilés se engalanan para las fiestas de San Juan: "A la gente le está encantando"

“La gente se para a decirnos que les está encantando. Lleva su trabajo, pero merece mucho la pena”. María del Pilar Rodríguez y Carmen Menéndez, presidenta y vocal de la asociación Pedro Menéndez, se detienen cinco minutos para tomar aire y observar su obra. Tanto ellas como el resto de miembros de la entidad llevan dos horas trabajando en la nueva propuesta de Avilés para las fiestas de San Juan: enramar las fuentes del casco histórico. Este año es la primera vez que se ha apostado por decorar tres de las más icónicas de la ciudad: los Caños de San Francisco, la fuente de Doña Rolindes y los Caños de Rivero. La respuesta del público justifica el esfuerzo: “Están quedando preciosas, da gusto verlas así”.

“Nos contactó el Ayuntamiento y no lo dudamos, la verdad. Le estamos dando un toque muy asturiano, enramando las fuentes con tierra, hierbas y flores. Es algo muy típico”, detalla Rodríguez, que destaca que esta tradición está muy arraigada en diferentes pueblos de la comarca, “lo que pasa es que en Avilés nunca hubo de esto”. “Nos pareció una idea muy guapa y, después de pensarlo un poco, dijimos: ‘¡Allá que vamos!’”, afirman.

EN IMÁGENES: Avilés se engalana para las fiestas de San Juan / N. M.

Avilés recupera la tradición de enramar las fuentes

La asociación Pedro Menéndez se encarga de la decoración de los Caños de San Francisco y de la fuente de Doña Rolindes, en la calle La Fruta, pared con pared con la casa consistorial. Para enramarlas utilizan, sobre todo, hortensias, aunque también apuestan por otro tipo de flores que dan diferentes matices a sus creaciones. Para las zonas más verticales, preparan todo el enramado y, con la ayuda de varios miembros, lo cuelgan de la propia fuente.

Todo esto, como explican los propios miembros de la asociación, sirve para celebrar el solsticio de verano en la ciudad. “La idea es muy chula y hace que se note más que se acerca San Juan. Están haciendo un trabajazo”, sostienen Paula Sánchez y Darío Artime, corveranos que aprovechan la tarde para tomar algo por Avilés. “Todo lo que sea mantener este tipo de tradiciones, que parece que se están perdiendo, es muy beneficioso. Esto desborda asturianía”, subrayan.

Noticias relacionadas

Hortensias, tierra y flores para celebrar San Juan

“Tiene mucho mérito lo que están haciendo. Este tipo de cosas llevan mucho trabajo, pero les está quedando precioso. A la ciudad le da mucho color”, apunta Conchy Coronas. En la casa de sus padres, en Somiedo, dice tener muchas hortensias, por lo que se muestra más contenta si cabe con esta propuesta. “Espero que se mantenga más años, porque es algo que en el centro yo nunca había visto y queda muy guapo”, sentencia.