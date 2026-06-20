Manuel Campa, portavoz del PSOE de Avilés: "Si quiere, Mariví Monteserín será nuestra próxima candidata a la Alcaldía"

Manuel Campa (Avilés, 1975) es la voz del PSOE en los plenos de Avilés. Compagina la portavocía del grupo municipal con el cargo de secretario general de la agrupación socialista local, puesto al que accedió en febrero del año pasado. Asegura que en lo que va de mandato han sabido hacer de la ciudad un lugar más "atractivo e interesante" y que también han logrado que crezca el orgullo local de los avilesinos.

¿Qué balance hace de estos tres años de mandato?

Creo que es un mandato en el que se consolida la posición de la ciudad, una posición que la hace atractiva e interesante. Y digo esto porque estamos viendo una capacidad inversora que hacía muchos años que no veíamos: hemos sido capaces de gestionar una cantidad muy importante de fondos europeos, más de 30 millones. Además, la sintonía con el Gobierno del Principado permite que ahora mismo se estén ejecutando otros casi 30 millones adicionales. Y eso se une a las inversiones privadas. En los últimos años hemos visto eclosionar inversiones como el Café Colón o que se esté rehabilitando un edificio para tener un segundo hotel de cinco estrellas [por el palacio de Josefina Balsera]. Y luego están cuestiones que no tienen que ver con inversiones, como la Bienal Climática, un proyecto de tres ministerios que se ha fijado en Avilés para hacerlo, por su trayectoria, por cómo ha sido capaz de pasar de ser la ciudad más contaminada de Europa a lo que somos hoy, sin haber perdido capacidad industrial. Creo que este mandato es la conclusión de aquello en lo que veníamos trabajando: que se hable mucho de Avilés fuera, que se fijen en nosotros, que lleguen inversiones y que, además, el propio avilesino sienta orgullo de ello.

¿Les está costando gobernar más desde que están en minoría? ¿Ha mejorado la gestión desde la salida de Podemos del gobierno local?

Es evidente que gobernar en minoría es más difícil, requiere mucho más tiempo, dedicación, diálogo y pensar muy bien las cosas. Pero también tenemos que pensar no solo en los grandes proyectos o en las cuestiones que tienen que aprobarse en el pleno, sino en la gestión del día a día, que es la que le llega al vecino. Al ciudadano le llega si las fiestas están siendo un éxito y están bien organizadas, o si su licencia tarda dos semanas en vez de cinco. Esa relación creo que ha mejorado mucho; las competencias en las que habíamos detectado carencias han mejorado, y creo que la ciudadanía lo ha reconocido expresamente.

Los portavoces de IU y Podemos lanzaron sendas advertencias al PSOE en sus entrevistas con LA NUEVA ESPAÑA. Los primeros avisaron de que si no se municipalizaba el servicio de limpieza en edificios públicos, romperían el gobierno; y los segundos adelantaron que dejarán de apoyarles en el Pleno por el escaso cumplimiento del pacto presupuestario.

El servicio de limpieza para las fundaciones municipales es un asunto complejo, y venimos trabajando con Izquierda Unida constantemente en ello. Hay momentos en que aceleramos más y días en que parece mucho más complejo. Llevamos meses trabajando intensamente para cumplir plazos, porque no es solo una cuestión de burocracia municipal. Hay que vencer también resistencias dentro del propio Ayuntamiento. Y con el pacto presupuestario pasa algo parecido, que los plazos a veces no son los que quisiéramos. Aquí la actuación más complicada ahora mismo es la del Alto del Vidriero.

¿Van a cumplir los plazos que les prometieron?

Sí. El servicio de limpieza de los servicios municipales tiene que estar en manos de servicios auxiliares este mandato, y este ejercicio habrá movimientos y licitaciones en el Alto del Vidriero.

La última crisis a la que se han enfrentado es la del agua, con la reclamación de 15,3 millones por parte del socio privado de Aguas de Avilés.

Aquí me gustaría aclarar que una cosa es la sociedad mixta que gestiona el ciclo del agua en Avilés, conformada por dos socios, uno privado y otro público, el Ayuntamiento, que funciona perfectamente [por Aguas de Avilés]. Creo que tenemos una de las mejores gestiones del servicio que podemos encontrar en Asturias, además con un precio muy controlado y que ha mejorado su eficiencia de manera espectacular en los últimos años. Pero, por otro lado, está la relación con el socio privado, que no tiene nada que ver con la gestión de la sociedad. Es como si compartiéramos una sociedad que funciona bien, pero que a lo mejor nosotros, entre nosotros, no nos llevamos tan bien.

El servicio de limpieza de los servicios municipales tiene que estar en manos de servicios auxiliares este mandato, y este ejercicio habrá movimientos y licitaciones en el Alto del Vidriero Manuel Campa — Portavoz del PSOE

¿Quiere decir que los conflictos con la empresa son recientes?

Yo no estaba en los inicios, los inicios fueron de otra manera. Creo que en los últimos años la empresa es distinta a aquellos inicios. Las personas con las que venimos trabajando son personas serias, sensatas, responsables, que trabajan con nosotros para que la sociedad vaya bien. Pero tienen propietarios, y esos propietarios, como vemos en otros aspectos de la vida, tienen fondos de inversión detrás que miran las cifras y ven que no están teniendo el rendimiento que esperaban.

Y ahí surge la reclamación.

Es verdad que en los procesos de estudios quinquenales sobre cómo evolucionaba el contrato siempre había conversaciones, pero nunca hubo esta exigencia. Ahora nos encontramos con que el socio privado plantea esta exigencia y, además, presenta un contencioso.

¿Entonces la reclamación no tiene nada que ver con el rechazo del Pleno a ligar una subida del precio al IPC, como decían?

Todo tiene que ver, porque la subida de precios de cada año impacta en la tarifa y, por lo tanto, en los resultados del contrato. Y lo que yo no entiendo es cuál es la posición, por ejemplo, de la portavoz del PP, Esther Llamazares. ¿Qué pretende, apoyar directamente al socio privado o al servicio que presta la sociedad mixta al ciudadano? Vota en contra de cumplir una cuestión que es de lo más sencillo que hay en los pliegos, que es la subida anual conforme al IPC, e inmediatamente después exige que se cumpla el contrato. Eso no hay quien lo entienda.

La oposición les acusa de falta de transparencia. La reclamación es de finales del año pasado y no se supo de su existencia hasta el mes pasado.

El contencioso llega a mediados de enero, y lo que empezamos a plantear son las soluciones que podíamos tener para esto. Además, el proceso va evolucionando: en un contencioso luego hay una petición de documentación, del expediente, y unos meses después, hace pocas semanas, tuvimos que presentar un escrito de alegaciones. Ese escrito de alegaciones es el que hemos presentado defendiendo el interés general, defendiendo el servicio y, sobre todo, defendiendo que no consideramos adecuado en este momento pedir la aportación de todo el diferencial que pueda haber, porque al contrato aún le quedan diez años por delante. Por otro lado, la consignación en la cuenta general no es más que una precaución, una previsión, de un gasto que podríamos tener que asumir.

¿Cuánto estiman que costaría recuperar el servicio?

Son cálculos muy complejos que tienen que ver no solo con el diferencial que pueda tener el contrato, que es discutible, sino también con las inversiones realizadas, con las inversiones que quedan por realizar... Por ahora no.

Hablaba de inversiones privadas. Una de las más importantes en los últimos años llega con la Universidad Nebrija, que ha comprado las naves de Balsera.

Lo vemos muy bien. Avilés es una ciudad para invertir, porque es una ciudad cómoda, una ciudad que acoge, una ciudad que plantea facilidades a la hora de invertir, y eso ha ayudado bastante a que la Universidad se sienta a gusto para afrontar nuevos proyectos.

Otro gran proyecto es Baterías. Decía Sepides hace unos días que espera cerrar la operación "en cuestión de semanas".

Creo que es muy buena noticia y que en los últimos días se han dado pasos importantes. Eso sí, vamos a ponerle deberes a las dos entidades: al Puerto, que tenga una política clara de comercialización, que es lo que no ha hecho Sepides hasta ahora; y a Sepides que acuerde un precio de mercado.

Otro plan que llevaba tiempo enquistado es la Manzana del Talento. Sekuens ha lanzado el anuncio previo de licitación y ya ha pedido licencia de obra. ¿Cómo va?

La licitación de la Manzana del Talento es inminente. Precisamente estos días la primera fase del proyecto ha llegado al Ayuntamiento para tramitar la concesión de la licencia. La Manzana del Talento va a ser un elemento disruptivo dentro del ecosistema innovador de Avilés. Estamos convencidos que, dentro de unos años, se verá la enorme importancia que va a tener dentro de nuestra estructura industrial, nuestra estructura innovadora. Yo siempre lo comparo con la Curtidora. Hace 30 años nadie pensaba que fuera tener tanta importancia en el entramado empresarial avilesino, que ocupara tanto espacio y fuera una pieza clave para el desarrollo de proyectos empresariales. Pues la Manzana del Talento va a ser lo mismo dentro del ecosistema de innovación industrial, va a aportar más innovación, investigaciones muy disruptivas, la incorporación a los campos de la robótica, la inteligencia artificial y, sobre todo, disponer de espacios para que nuestras empresas trabajen con tranquilidad en aquellos proyectos de futuro que lo que hacen es asegurar su competitividad en mercados internacionales y adaptar sus productos a las necesidades que haya dentro de 15, 20 años, que probablemente sean otras.

¿Y la Isla de la Innovación?

Creo que los proyectos de urbanización durante 2027 se irán licitando, y veremos certezas mucho más rápidas que en otros ámbitos.

Todos estos proyectos miran a la margen derecha, separada de la ciudad por las vías del tren. ¿Habrá plan de vías?

Estamos trabajando con el ADIF, al igual que otras ciudades, en un convenio que permita tener actuaciones previas en ese ámbito que preparen los espacios para lo que vendrá después. Mientras se realiza este convenio, siguen los estudios en marcha, y la idea es que la tramitación medioambiental en la que estamos pueda finalizar en los próximos meses. Pero lo que sí será dentro de este año 2026 es la firma de un convenio con ADIF, en el que se viene trabajando, para empezar a poner a disposición ese ámbito.

Otro problema de ciudad, que lo es en prácticamente todo el país, es la vivienda. ¿Qué soluciones ven?

Es una cuestión de construir más. Hace unos meses, en Avilés, sin necesidad de ninguna modificación adicional, solo viniendo a pedir licencia, prácticamente se podían hacer 1.400 viviendas. Es verdad que los precios son importantes, están por encima de lo que un ciudadano medio puede soportar, y en eso hay que trabajar. Creo que si aumenta la oferta, si además se ponen en condiciones y si el mercado del alquiler funciona de verdad…

¿Qué pasa con el Suárez Puerta? ¿Habrá gran reforma y renovación del césped?

Hace meses enviamos un borrador de protocolo de actuación al club. Ese protocolo lo que hace es dar seguridad jurídica a la situación actual y plantea fórmulas de trabajo para poder desarrollar una inversión para la reforma del estadio. Entendemos que el club también tiene necesidades urgentes, y eso lo tenemos que tratar en el ámbito en que estamos ahora. Creo que si firmáramos ese protocolo, que llevan meses sobre la mesa, sería mucho más sencillo sentarnos a trabajar en qué inversión necesita el estadio y cómo esas inversiones se pueden incorporar, o no, a la concesión, porque a veces no es pagar o no pagar una inversión, sino incorporarla al precio de la concesión y ver cómo se amortiza durante esos años. Creo que la disposición que tenemos es buena, las conversaciones siempre son cordiales, y tenemos que ver en los próximos días o semanas cómo desarrollar eso.

Entramos en año electoral. ¿Cómo afronta el PSOE avilesino este ciclo?

Pues con un cumplimiento del programa electoral, a día de hoy, en torno al 80 %. Vamos a acabar el mandato con una cifra muy razonable, del 80 y muchos, del 90 % de cumplimiento de nuestro programa electoral, a pesar de las dificultades. Y creo que eso es fruto de lo que siempre venimos haciendo: el trabajo de un grupo municipal que se parece mucho a la ciudad. Siempre elegimos las candidaturas, los cupos municipales, con el objetivo de gobernar, y con gente que represente el modelo de ciudad. Este año nos toca trabajar mucho para incrementar ese porcentaje de cumplimiento, y creo que vamos a volver a ser reconocidos en esta ciudad como el partido que la representa, que tiene un modelo claro y que va a seguir desarrollándolo en los próximos años.

¿Será Mariví Monteserín la candidata?

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Tenemos que respetar lo que ella diga. Creo que los procesos no se han abierto, y la propia alcaldesa lo decía el otro día: no tiene una decisión tomada. Nosotros, el partido, la agrupación, los concejales, lo que tenemos que hacer es respetar absolutamente lo que la alcaldesa decida. Si quiere ser la candidata, lo será.