El plan de la Manzana del Talento de Avilés echa a andar con la petición de licencia de obra

El proyecto de la Manzana del Talento echa a andar. Sekuens, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, solicitó ayer al Ayuntamiento la licencia urbanística para las obras que convertirán el antiguo instituto de Valliniello en el mayor polo de innovación y desarrollo industrial de Asturias. Este es el primer gran paso en un plan que acumular varios años de retrasos y que cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros.

En concreto, lo que ha solicitado por registro Sekuens es la licencia urbanística para la obra "Proyecto básico y de ejecución de las obras de remodelación del antiguo IES de Valliniello en Avilés". Este proyecto, concreta la petición, incluye "demolición y rehabilitación de edificios".

"En Avilés avanzamos en instrumentos innovadores como la formación con compromiso de contratación, nuevos centros y modelos de Formación Profesional, espacios innovadores como el Centro de Formación Avilés Innova, fruto del último acuerdo de concertación social, o la Manzana del Talento, que impulsamos junto al Gobierno del Principado de Asturias, destinada a la formación, la investigación y el emprendimiento industrial", destacó ayer la alcaldesa, Mariví Monteserín, en la asamblea de FADE, la patronal asturiana, que se celebró en el Niemeyer. En el mismo acto, la regidora confirmó que Sekuens había solicitado ayer mismo la licencia.

Aunque este es el paso más llamativo del proceso, evidentemente no es el primero. De hecho, el pasado 3 de junio Sekuens ya lanzó el anuncio previo de licitación de estos trabajos, que tendrá un presupuesto base de 6,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. La obra, tal y como figura en la documentación publicada en el perfil del contratante, "consisten en la rehabilitación del antiguo IES de Valliniello, en Los Carbayedos, para la construcción de un espacio para la innovación y la investigación industrial".

El anuncio previo de licitación es una fórmula empleada habitualmente por la administración con la que se adelanta la intención de lanzar un concurso, a fin de informar a las posibles empresas interesadas.

"La Manzana del talento y el emprendimiento industrial", como así ha sido bautizado el proyecto, será un complejo de edificios en el antiguo instituto de Valliniello para acoger una aceleradora de empresas innovadoras y de base tecnológica con la particularidad de que además de contar con laboratorios propios, se ubicará junto al Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación, lo que facilitará la conexión de la investigación básica y aplicada directamente a la industria.

Fuentes municipales aseguran que el desarrollo de este espacio de innovación, único, ha suscitado ya el interés de numerosas empresas de la comarca y la región, deseosas de poder utilizar sus instalaciones.

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Este proyecto ya acumula varios años de retrasos. En los últimos tres años Ayuntamiento o Principado llegaron a anunciar que el comienzo de las obras sería cuestión de meses, sin que ese punto haya llegado hasta el momento. Si bien, el anuncio previo de licitación y la solicitud de la licencia de obra por registro hacen pensar que, ahora sí, Avilés podrá llevarse la Manzana del Talento a la boca.