Los primeros de la fila para ver a "El último de la fila" en Avilés: La Magdalena, a rebosar a más de dos horas del concierto

En Avilés hay devoción por "El último de la fila". Veinte mil personas, una detrás de la otra, tomarán esta noche el pabellón de la Magdalena para escuchar al dúo que puso banda sonora a la vida creciente de los años ochenta y noventa. Como le sucede a Alicia Fernández que, camiseta en ristre y en medio de una inmensa cola para acceder al nuevo "conciertódromo" local, le dice al periodista que lo suyo con Manolo García y Quimi Porter “viene desde el primer disco”. Willy Martínez, su novio, es más “metalero”: “El sábado, en Viveiro toca”, cuenta la pareja, que están entre los primeros de la fila.

En imágenes: los primeros de la fila para ver a "El último de la fila" en Avilés / Miki López

La organización dispuso de veinte carriles para aligerar la cola que empezó en la calle Amistad y llegaba hasta justo detrás del pabellón, donde la tienda oficial y donde los vigilantes, con altavoces indicaban: “Vamos, vamos, vamos… no paramos”. Y nadie paró. Ni siquiera María Pellijeiro, que viene de Rioturbio, en Mieres, acompañada de un grupo de colegas de Ferrol. “Es el segundo concierto de gira que vemos”, cuenta. Se refiere al de Santiago, el otro día. La mierense es de “Querida Milagros”, como milagro fue encontrar aparcamiento en Versalles este sábado tarde (a las 20.00 había hueco todavía en el colegio Quirinal, en el PEPA y en el Niemeyer).

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Raquel Hevia y Pelayo Pérez Hevia vienen de Pola de Siero. Esos sí que son devotos del dúo catalán. “Desde siempre”. Se acuerda Raquel de un concierto del Último en León “en los años noventa”. Isi, que es la tercera del grupo, apura el paso: las veinte calles se van a tragar a los devotos de "Insurrección" con las ganas más grandes de pasar una noche histórica en un Avilés tropical.