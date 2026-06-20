El susto de los vecinos de Versalles tras incendio de una cocina que dejó a un hombre hospitalizado en estado grave: "Espero que se recupere lo antes posible

“No sabes el susto que pasamos con el dispositivo. Pobre chaval, espero que se recupere lo antes posible”, señaló Lourdes García, vecina de Versalles. El barrio avilesino vivió este sábado un duro suceso. Dos personas, un hombre y una mujer, de 35 y 37 años respectivamente, sufrieron una intoxicación por humo tras desatarse un fuego en la cocina del piso en el que viven, en la calle Reconquista. El varón fue trasladado al hospital, intubado, en UVI móvil y su estado es grave. La mujer, por su parte, fue llevada en ambulancia al Hospital Universitario San Agustín con pronóstico reservado.

“No les conocía personalmente, pero espero que sea lo menos posible. En la cocina no te puedes despistar”, señalaba Augusto López, otro de los vecinos de la zona que se alarmó cuando vio llegar a los camiones de bomberos. “Estaba en casa y escuché las sirenas, pero hasta esta mañana no nos enteramos de lo que había pasado”, apuntó el avilesino. Sandra Fernández también puso el foco en el cuidado que hay que tener a la hora de cocinar. “No puedes quitar el ojo de los fogones, porque puede ocurrir una desgracia. Espero que los chicos solo inhalasen humo y no se quemasen al menos”, deseó la vecina.

Un incendio en una cocina causa alarma en Versalles

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Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la noche. Según fuentes consultadas por este periódico, el origen de las llamas estuvo en una sartén, que comenzó a arder mientras preparaban la cena. El fuego se propagó por la estancia, llegando a calcinar parte del mobiliario de la cocina. Fruto de la intensa humareda, ambas personas resultaron heridas. Además, el humo también afectó al resto de la vivienda.