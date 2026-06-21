Aparatoso accidente en la carretera Avilés-Luanco: un coche acaba medio volcado en la cuneta y la conductora resulta ilesa

Aparatoso accidente en la carretera Avilés-Luanco. Un vehículo de la marca Mini se salió de la carretera en la mañana de este domingo cuando circulaba por la AS-238, a la altura del Alto del Palomo, en sentido Avilés. El coche quedó volcado en la cuneta y con graves desperfectos. Pese a ello, los sistemas de seguridad del automóvil hicieron que la conductora resultase ilesa.

El 112 recibió aviso del suceso a las 8.34 horas. Hasta el lugar del accidente se trasladaron efectivos de los Bomberos, que cortar la electricidad de la batería del coche, gestionaron los líquidos de protección y señalizaron el lugar, para evitar más percances. También atendieron a la conductora, que en ese momento se encontraba ya fuera del vehículo y no precisó de traslado sanitario.

Noticias relacionadas

Ahora será la Guardia Civil quien se encargue del atestado del accidente.