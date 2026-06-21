Aparatoso accidente en la carretera Avilés-Luanco: un coche acaba medio volcado en la cuneta y la conductora resulta ilesa
El suceso tuvo lugar en el Alto del Palomo, en sentido Avilés
A. F. V.
Aparatoso accidente en la carretera Avilés-Luanco. Un vehículo de la marca Mini se salió de la carretera en la mañana de este domingo cuando circulaba por la AS-238, a la altura del Alto del Palomo, en sentido Avilés. El coche quedó volcado en la cuneta y con graves desperfectos. Pese a ello, los sistemas de seguridad del automóvil hicieron que la conductora resultase ilesa.
El 112 recibió aviso del suceso a las 8.34 horas. Hasta el lugar del accidente se trasladaron efectivos de los Bomberos, que cortar la electricidad de la batería del coche, gestionaron los líquidos de protección y señalizaron el lugar, para evitar más percances. También atendieron a la conductora, que en ese momento se encontraba ya fuera del vehículo y no precisó de traslado sanitario.
Ahora será la Guardia Civil quien se encargue del atestado del accidente.
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