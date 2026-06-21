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Aparatoso accidente en la carretera Avilés-Luanco: un coche acaba medio volcado en la cuneta y la conductora resulta ilesa

El suceso tuvo lugar en el Alto del Palomo, en sentido Avilés

Un momento de la intervención de los Bomberos

Un momento de la intervención de los Bomberos / SEPA

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A. F. V.

Aparatoso accidente en la carretera Avilés-Luanco. Un vehículo de la marca Mini se salió de la carretera en la mañana de este domingo cuando circulaba por la AS-238, a la altura del Alto del Palomo, en sentido Avilés. El coche quedó volcado en la cuneta y con graves desperfectos. Pese a ello, los sistemas de seguridad del automóvil hicieron que la conductora resultase ilesa.

El 112 recibió aviso del suceso a las 8.34 horas. Hasta el lugar del accidente se trasladaron efectivos de los Bomberos, que cortar la electricidad de la batería del coche, gestionaron los líquidos de protección y señalizaron el lugar, para evitar más percances. También atendieron a la conductora, que en ese momento se encontraba ya fuera del vehículo y no precisó de traslado sanitario.

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Ahora será la Guardia Civil quien se encargue del atestado del accidente.

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