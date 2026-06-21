Avilés reúne una "superbanda" para celebrar el día Europeo de la Música

El Día Europeo de la Música -que coincide desde los setenta con el solsticio de verano, el día más largo del año, el primero del verano: este domingo, desde las 10.24 horas- es mejor si se celebra a pleno sol. A fin de cuentas, para eso se inventó esta fiesta: para sacar las melodías de los auditorios. Pasó este mismo domingo: bajo los árboles que protegen la fuente de los Caños de San Francisco, dos vecinos avilesinos -Víctor Álvarez y Luis Ángel García- coinciden en la misma apreciación mientras escuchan a la “superbanda” que forman los músicos de la del Conservatorio Julián Orbón, de la Municipal de Avilés y la Sinfónica Infantil y Juvenil: “Sacar la música a la calle siempre es una buena idea”, dicen ambos casi a coro.

Ese medio centenar largo de músicos de las tres agrupaciones hicieron sonar sus instrumentos en la plaza de España (El Parche). “El solazo nos convenció para trasladarnos aquí”, cuenta Carlos Galán, el director del Conservatorio de Avilés. Sólo a unos pasos de distancia del lugar previsto hay una sombra de verdura que alegra a músicos y espectadores, que a la vez que escuchan la llegada del “Tiburón” en la orilla de la playa con grito de víctima incluido, sienten cómo cae el agua de la fuente de los caños en la pileta barroca al pie de la iglesia de San Nicolás, en medio del camino de los técnicos del Palacio de Avilés: carro que va, carro que viene.

La “superbanda” es costumbre este Día Europeo de la Música en Avilés. “Nosotros, los del Conservatorio, y la Banda Municipal, desde el principio de esta fiesta”, señala Marcos Malnero, que, de normal, es profesor de Trombón en Avilés, pero que este lunes funcionó como director de la banda del centro escolar avilesino. El año pasado se sumó por primera vez a la celebración del Día Europeo de la Música la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil, la que dirige David Colado, la que practica en la Escuela Municipal de Candás. “Somos veintitantos”, cuenta el director que también es director de la Banda de Oviedo. “Hemos conseguido convertir la Sinfónica Infantil y Juvenil -hasta los 23 años- en la cantera de la de Oviedo”, cuenta Colado.

En total se dispusieron entre los árboles cincuenta y cinco músicos. “Sólo nos faltó una zarzuela”, bromea Pablo Camblor, el director de la Banda de Música de Avilés. Y es que sonaron versiones de "Coldplay", pasodobles, musicales… El público, casi encima de los músicos, celebraba la música como nunca. “Es que estás en la calle y, de repente, escuchas esto y te preguntas cómo es que se hacen tantas cosas en Avilés”, reconoce Álvarez, el amigo del futuro saxofonista avilesino. “Hace unas semanas nos sacaron en LA NUEVA ESPAÑA a los mayores del Conservatorio”.

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Las tres bandas y sus correspondientes tres directores acompañaron a los que salían de misa de Domingo, a los vermuteros en la calle de San Francisco. Sonaron tonos de “La Guerra de las Galaxias”, de “Suspiros de España” hasta de “La La Land”. Todo para hacer el primer domingo veraniego en el inicio de la mecha cultural de Avilés.