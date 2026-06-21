Un banco pone a la venta un piso en Avilés por menos de 60.000 euros pero durante solo cuatro días

Los pisos procedentes de bancos suelen despertar mucho interés entre quienes están buscando vivienda a un precio más ajustado. En muchos casos se trata de inmuebles que llegan al mercado después de embargos judiciales u otros procesos similares, lo que hace que su precio de salida pueda situarse por debajo de lo que habitualmente se encuentra en los portales inmobiliarios. No siempre son viviendas listas para entrar a vivir, pero sí pueden convertirse en una oportunidad para determinados compradores.

El mercado inmobiliario en Asturias atraviesa un momento cada vez más tensionado. La demanda ha aumentado en los últimos años y eso se nota tanto entre quienes buscan una vivienda para residir como entre quienes rastrean el mercado en busca de activos de inversión. La presión sobre los precios, la escasez de determinadas ofertas y el interés por zonas bien comunicadas han hecho que cualquier inmueble con un precio inferior a la media llame rápidamente la atención.

En este contexto, un banco acaba de sacar a la venta un piso en Avilés por 59.500 euros. La vivienda se encuentra en la zona de Versalles, uno de los barrios de la ciudad, y aparece anunciada como una opción interesante tanto para quienes buscan una residencia en una zona tranquila como para quienes quieren invertir con vistas al alquiler. El precio, sin embargo, no es definitivo, ya que se trata de una cifra de salida y el coste final dependerá de la puja.

El inmueble necesita reformas, un aspecto importante a tener en cuenta antes de valorar la operación. Este tipo de viviendas bancarias pueden ofrecer precios atractivos, pero muchas veces requieren una inversión posterior para adecuarlas al uso que quiera darle el comprador. Por eso, el coste real no se limita únicamente al importe de adquisición, sino que también debe calcularse el presupuesto necesario para poner el piso en condiciones.

Según recoge el anuncio, se trata de un piso que puede resultar adecuado para quienes quieran vivir en una zona tranquila y bien comunicada. Esa combinación suele ser uno de los puntos más buscados por los compradores, especialmente cuando se trata de una ciudad como Avilés. La zona de Versalles permite plantear la vivienda tanto como residencia habitual como desde un enfoque inversor.

El propio anuncio también destaca su posible interés para quienes busquen comprar con el objetivo de alquilar. En concreto, se presenta como una opción para “aquellos que busquen invertir para arrendamiento con muy buena rentabilidad”. Esta idea encaja con una tendencia cada vez más visible en el mercado: compradores que no solo buscan una vivienda para uso propio, sino también oportunidades que puedan generar ingresos en el futuro.

La operación, en cualquier caso, tiene una particularidad relevante. Los 59.500 euros no son necesariamente el precio final, sino el punto de partida. La vivienda saldrá a puja, por lo que el importe definitivo dependerá del interés que despierte entre los posibles compradores y de las ofertas que se presenten. Este sistema puede hacer que el precio suba si hay varios interesados en hacerse con el inmueble.

El plazo para optar a esta oferta es además limitado. La posibilidad de participar estará abierta solo durante unos días, hasta el miércoles, fecha prevista para la subasta del inmueble. Esto obliga a los interesados a tomar una decisión rápida, revisar bien las condiciones y valorar tanto el estado del piso como el coste de la reforma antes de presentar una oferta.

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En un mercado cada vez más competitivo, viviendas como esta pueden generar expectación por su precio de salida. Aun así, conviene analizar cada detalle antes de lanzarse a la compra, especialmente cuando se trata de un inmueble que necesita obras y cuyo precio final se decidirá mediante puja.