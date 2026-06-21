La Justicia obliga al Ayuntamiento de Avilés a indemnizar con más de 4.000 euros a una mujer que cayó en Hermanos Orbón durante las obras de pavimentación

El Ayuntamiento de Avilés deberá indemnizar con 4.270,96 euros, más los intereses legales, a una mujer que sufrió una caída en la plaza Hermanos Orbón durante las obras de renovación del pavimento. La sentencia, dictada el 17 de junio por la plaza número 4 de la sección de Lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Oviedo, estima parcialmente el recurso contra la resolución municipal que había rechazado la reclamación de responsabilidad patrimonial y concluye que la Administración local incumplió su deber de vigilancia y supervisión sobre una vía pública en obras. Lo característico del fallo, que lo convierte en pionero, es que el tribunal condena al Ayuntamiento y no a la empresa que efectuaba los trabajos.

Los hechos se remontan al 3 de septiembre de 2022, cuando la víctima caminaba por la confluencia entre la entrada peatonal desde la plaza de Pedro Menéndez y la ed Hermanos Orbón, a la altura de la terraza del bar Chicote. La zona estaba afectada por obras y presentaba un desnivel en el pavimento que, según recoge la resolución judicial, no estaba debidamente advertido ni protegido.

La sentencia da especial valor al informe de la Policía Local, que señalaba que "la zona se encuentra totalmente en obras" y que "no hay señalización advirtiendo de la existencia de desnivel que hay en el suelo, tampoco balizamiento que impida acceder por dicha zona, ni rampas o elementos similares". El desnivel era de 5,5 centímetros en el punto exacto del tropiezo y superaba los 7 centímetros en el punto de mayor diferencia de altura.

El juzgado considera acreditado que el lugar generaba un riesgo objetivo para los viandantes. La resolución subraya que se trataba de una zona destinada al paso peatonal, con gran afluencia de personas, y que nada advertía a los usuarios del peligro. "No había valla, ni cinta que delimitara el acceso", recoge la sentencia al analizar la prueba practicada.

La empresa y el Ayuntamiento comparten culpa

Aunque las obras habían sido adjudicadas a la UTE Orbón, formada por Terra Ingenieros y OCA Construcciones, la magistrada rechaza que esa circunstancia exonere al Ayuntamiento. La sentencia sostiene que la Administración "no cumplió adecuadamente con su deber de vigilancia y supervisión" y recuerda que el Consistorio sigue siendo titular de la vía pública y debe garantizar que se encuentre en condiciones de seguridad.

El fallo también descarta la existencia de culpa de la peatona. Según la resolución, la mujer caminaba por una zona destinada al tránsito de personas y el desnivel pasaba desapercibido por la ausencia de señalización. Como consecuencia de la caída sufrió, entre otras lesiones, un traumatismo craneoencefálico leve, una fractura en la mano derecha, una herida en la zona supraciliar y diversas secuelas.

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La reclamación inicial ascendía a 5.149,66 euros, aunque el juzgado fija finalmente la indemnización en 4.270,96 euros. No impone costas y advierte de que contra la resolución no cabe recurso ordinario, al tratarse de una cuantía inferior a 30.000 euros.