Soto del Barco, de tener al alcalde decano de Asturias a la incertidumbre sobre su futuro político: todas las claves de una inédita crisis política

“Claramente no me voy a presentar a la reelección. Se requiere gente joven, con fuerza y ganas de seguir luchando por el municipio. Yo hice lo que pude para reconducir los servicios públicos, para que sean eficientes. He tratado de poner las bases para el futuro. Es una tarea poco visible, pero la asumo. Mi objetivo no es perdurar en política, lo que trato de hacer es lo mejor para el concejo”. Con estaa afirmación en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA publicada el pasado 1 de junio, José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco, desató una guerra en su concejo. Un hecho inusual en un municipio que en las últimas décadas se había caracterizado por ser una balsa de aceite en lo político, algo que, todo apunta, dejará de ser así en este año preelectoral.

La Candidatura Independiente Concejo de Soto del Barco (CISB), que lleva gobernando de manera ininterrumpida desde 2011, tiene abierta una importante crisis interna. Una crisis que se desató el pasado 16 de junio, después de que, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, Lozano decidiese "ascender" a Marián Flórez a la primera vicealcaldía, relegando a Aroa Gutiérrez, que había ocupado ese puesto durante todo el mandato, a la tercera. Fue una decisión estratégica, pensada por Lozano para dar mayor visibilidad a la que considera como su heredera natural de cara a los próximos comicios, pero que, visto lo visto, puede acabar con más de tres décadas de "jaimismo" en Soto del Barco.

Jaime Menéndez Corrales, ganó sus primeras elecciones en 1991, con el PSOE. Permaneció en las filas socialistas una década, hasta que diferencias internas con el partido le llevaron a formar su propia agrupación política, el CISB, un partido personalista y de centro, con el que el regidor concurrió a los comicios de 2011 en los que, por supuesto, arrasó con mayoría absoluta. Y así se mantuvo hasta que en 2023 decidió dar un paso lado.

El elegido para suceder a Menéndez Corrales fue Jimi Pérez Lorente. Jefe de la Policía Local, era una persona muy popular dentro del concejo y que, como Menéndez Corrales, podía aglutinar distintas sensibilidades políticas. Dicho y hecho. El CISB arrasó de nuevo en las urnas con ocho de los once concejales. Si bien, lo que prometía ser un nuevo mandato en el que el "jaimismo" iba a ser una apisonadora en los plenos, se torció solo unos meses después, con el fallecimiento del alcalde Pérez Lorento en julio de 2023. El elegido para sustituirle fue un José Manuel Lozano mano derecha del por entonces regidor que, tras una la carrera como funcionario dentro del Ayuntamiento de Castrillón, iba a ocupar el rol de "brazo administrativo" en el gobierno sotobarquense hasta que la tragedia dio al traste con todos los planes. Lozano asumió el cargo por responsabilidad política y ya por aquel entonces anunció en el partido que al final del presente mandato tenía previsto jubilarse.

Y así, sin mayores sobresaltos, se llegó hasta este mes de junio, en el que por primera vez en décadas un terremoto parece sacudir la política municipal de Soto del Barco. Tras el sorpresivo cambio de tenientes de alcade, José Manuel Lozano explicó que los movimientos dentro del Ayuntamiento respondían a una decisión del presidente del CISB, Menéndez Corrales, un extremo que fue inmediatamente desmentido por el exregidor, que además clamó que lleva tres años sin mantener contacto con su grupo municipal. La disputa destapó que las relaciones dentro del partido estaban claramente deterioradas e, incluso, que la caducidad del "jaimismo" pueda estar próxima

Además, la crisis de CISB no está ni mucho menos cerrada. Fuentes consultada señalan que es probable que Aroa Gutiérrez abandone el partido tras su "degradación". Y no solo eso, la edil ya ha sido contactada por otros partidos, que ven en ella una baza interesante de cara a las próximas elecciones. En estas aguas revueltas están además intentando pescar PSOE y PP, que podrían, incluso, ser pretendientes de Gutiérrez ante su previsible salida al grupo mixto, al ver en ella una baza interesante de cara a las próximas elecciones.

Noticias relacionadas

El gran reto del partido pasa ahora por restañar las heridas internas y encontrar un candidato o candidata sólido y, sobre todo, conocido y con buena imagen en el concejo; esto último fundamental en una municipio pequeño. El CISB tiene que buscar a su nuevo Jaime Menéndez Corrales mientras PSOE y PP tratarán de aprovechar el desconcierto para recuperar uno de los pocos ayuntamientos del Principado que no se reparten.