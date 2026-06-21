Tensión en la Junta General por la gestión del Niemeyer: “Usted no tiene vergüenza”, espeta Cuervas-Mons a Carlos Cuadros

“Vamos a seguir hablando de la falta de respeto a la legalidad y a las leyes vigentes”, señaló José Luis Costillas, este viernes en la comisión de Hacienda de la Junta General del Principado, la de la fiscalización del informe del Síndico Mayor de Asturias correspondiente a 2024. Ese día, por la tarde, comparecieron, a petición de la oposición, responsables de Vivienda, del Sespa y del Centro Niemeyer. De este último, Carlos Cuadros, el director general del Niemeyer: a quien se refería el diputado del Partido Popular (PP) con eso de “falta de respeto a la legalidad”.

Costillas atiende desde hace meses el día a día de la gestión del complejo de la ría, más si cabe desde que el órgano fiscalizador asturiano apuntase que "el 100% de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad tramitados por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer carecen de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas". Preguntó: “¿Ha leído el informe de la Sindicatura? Responda sí o no”. Y comenzó el lío -los comparecientes tienen quince minutos para responder a las preguntas de los diputados-. Cuadros contestó: “Lo primero que quisiera hacer es dar las gracias a esta comisión por invitar, en este caso, al representante del Centro Niemeyer, por supuesto, después de la presidenta de la fundación”. Y el reloj corría y Costillas pidió concreción. La presidenta de la comisión, la popular Sandra Camino, invitó a Cuadros a que siguiera con su “captatio benevolentia”. Cuando acabó, Camino anunció: “Ahora le pongo el tiempo a funcionar”.

El director general del Niemeyer respondió que “claro” que habían leído el informe de la Sindicatura. “No sólo nos hemos leído el informe, si no que nos leímos el informe provisional; no sé si su señoría se lo ha podido leer, pero es muy importante que se lo lea porque en el informe provisional podrá ver todas las cosas que ha corregido con respecto al Niemeyer el informe definitivo”, dijo Cuadros. Costillas tomó la palabra: “Ustedes han realizado alegaciones, es verdad: doce. De las doce alegaciones la Sindicatura ha inadmitido once, es decir, sólo admitió: la de la calificación de obras y servicio de un contrato”. Cuadros reclamó: “¿Cuál es la pregunta, señoría?” Costillas tiró sin remilgo: “¿Cómo pueden tramitar tan mal los contratos?” Y apostilló: “Pero no hace falta que me conteste, que le voy a dar la palabra a mi compañero Cuervas-Mons”.

El diputado aludido entonces dijo: “¿A ustedes no se les cae la cara de vergüenza que en sus alegaciones cuestionen la labor de auditoría de la Sindicatura?” Añadió que él llegaría a la comisión “colorado”. Y concluyó: “Usted no tiene vergüenza”. Cuadros, entonces, se sintió insultado y pidió amparo a la presidencia de la comisión, que no se lo dio: “No le ha insultado: sólo ha preguntado si no se le cae la cara de vergüenza; insultar sería que le llamara sinvergüenza”.

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Manuel Campa, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés, analizó el ejercicio de fiscalización del Centro Niemeyer que está llevando a cabo “el PP de Oviedo”: “Nunca consintieron que el Centro Niemeyer pudiera estar en Avilés”, apostilló. Y luego dijo: “Lo que están haciendo es un daño reputacional inmenso”. Y añadió: “Eso es algo que tenemos que saber combatir: tenemos una joya que hay que explotar, y debemos apoyar al Centro Niemeyer tanto en el ámbito de la promoción cultural como en el de su integración en la ciudad. Es verdad que cuesta, precisamente porque parece que constantemente se le está atacando, y eso está costando mucho a la ciudad”