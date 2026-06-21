"El Último de la Fila", inmenso e irrepetible en Avilés ante 20.000 espectadores

Hay pocas bandas en España capaces de acabar una carrera de décadas con la cantidad y la calidad que tiene el repertorio de "El Último de la Fila" y volver a ponerla en pie con la forma y el fondo con que Manolo García y Quimi Portet lo hicieron ayer en Avilés. Muy lejos de ser los abuelitos que bromearon ser, la banda se entregó a la multitud con una alegría digna del principiante y una generosidad de más de 25 canciones coreadas a pulmón por un público agradecido y consciente de estar viviendo algo, posiblemente, irrepetible. Una segunda y última oportunidad de bailar con los muchachos.

El concierto había arrancado como un verdadero test de esfuerzo para el Pabellón de la Magdalena en esta nueva vida dedicada a los macroconciertos. Las 20.000 almas iban llenando explanada y gradas, con miles de personas aguardando todavía en la calle a la hora de inicio del recital, las diez y media. Para la tercera canción, la celebrada "Querida Milagros", la práctica totalidad ya había logrado entrar.

"El Último de la Fila" abrió con un par de "Los Burros", "Huesos" y "Conflicto armado", sonido muy rockero y esa actitud de Manolo García de chaval majo dispuesto a ayudarte a cambiar una rueda o invitarte a una cerveza. Ayer hizo el esfuerzo de presentarse en asturiano –"Buenes noches, guajes y moces, equí tamos esta noche, ¿lo he dicho bien?"– y Quimi Portet felicitó luego al respetable por haber crecido tanto, fieles, contó, al "id y multiplicaos" con el que despedían los bolos cuando empezaban en este negocio.

Ahora su público es legión en esta nueva gira de reunión y comunidad. Desde el principio el repertorio está hecho a medida de lo que se espera, sea "Aviones plateados", "No me acostumbro", "Dios de la lluvia" o "Soy un accidente", en el primer tercio del concierto.

"Disneylandia", una joya de "Los Burros" marcó el ecuador de la noche, con Manolo García muy juguetón, enseñando los calcetines, los calzoncillos y tirando una butaca del escenario al foso. Suena raro, pero se entendió bien dentro de la rareza que siempre ha acompañado a la banda, a pesar o además de su éxito masivo.

No ocultaron tampoco su compromiso, cuando el cantante, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche, dedicó el recital a labradores, pescadores, "los paisanos que mantienen viva la cultura en Asturias". Y a los sufridos autónomos.

Noticias relacionadas

Lo que siguió fue un paseo triunfal por un repertorio muy colorista, ejecutado con solvencia y matices, desde las animadas "El que canta su mal espanta" a "Insurrección" o "El Rey" de José Alfredo, con las que al cierre de esta edición se esperaba que la banda despidiese su feliz baño de masas.