Agencias de seguros: un aliado clave para ganar en tranquilidad con los mejores profesionales de Avilés

En un mundo cada vez más dinámico y lleno de oportunidades, las agencias de seguros se han convertido en aliadas clave para vivir con mayor tranquilidad y confianza.

Lejos de limitarse a ofrecer pólizas, estos profesionales acompañan a las personas en la protección de sus proyectos, su patrimonio y su bienestar, adaptándose a cada etapa de la vida.

Con un trato cercano y soluciones personalizadas, las agencias de seguros no solo anticipan riesgos, sino que aportan seguridad para avanzar con paso firme.

Seguros de automóvil, soluciones para empresas, impagos o ciberseguridad, en Avilés puedes contar con el asesoramiento de consolidados profesionales, expertos en el sector que te ofrecerán las soluciones que mejor se adapten a tus necesidades de forma cercana, clara y con garantías.

Gestoría y seguros Alvaré

Siete décadas de trayectoria más que consolidad en Avilés. Así podría resumirse la historia de la gestoría y seguros Alvaré. Una empresa familiar fundada en 1956 y que actualmente está en manos de la tercera generación.

Gracias a la confianza de todos los clientes que en estos años han optado por contar con sus servicios, la gestoría se ha convertido en un refernte para familias, empresas y autónomos, en parte por el asesoramiento personalizado y cercano.

A esto se suma la combinación de su actividad aseguradora como agencia exclusiva de AXA con la gestoría administrativa especializada en vehículos y tráfico.

En ese aspecto, en la gestoría, te ofrecen una gama completa de servicios para facilitar tus gestiones de tráfico, vehículos y transporte. Ellos se encargan de los trámites más tediosos para que tú no tengas que preocuparte.

Desde el cambio de titularidad de un vehículo hasta la renovación de permisos, nuestro equipo está comprometido en proporcionarte un servicio rápido, eficiente y sin complicaciones. Utilizamos herramientas actualizadas que nos permiten optimizar cada proceso y garantizar resultados en el menor tiempo posible.

Gestoría y Seguros Alvaré Teléfono: 985 56 25 56 Correo electrónico: alvare.gonzalez@agencia.axa-seguros.es Dirección: C. José Manuel Pedregal, 1, 1D, 33401 Avilés Página web: https://www.alvaregestoria.es/

Correduría Lesmes Blanco

El sector asegurador de Avilés da un paso significativo con la consolidación de Lesmes Blanco Correduría de Seguros S.L., resultado de la integración de tres firmas con una larga trayectoria en la ciudad: Lesmes Álvarez, Santos & Menéndez y Seguros Ever. Una unión que no solo suma equipos y carteras, sino que reúne más de 30 años de experiencia profesional, un profundo conocimiento del territorio y una relación de confianza construida con miles de clientes a lo largo de tres décadas.

La integración, completada durante el último año, ha permitido unificar procesos, modernizar sistemas y reforzar la capacidad operativa de la nueva correduría. El resultado es una estructura más sólida, eficiente y preparada para responder a las necesidades actuales de particulares, empresas y comunidades.

"Esta unión nace desde la experiencia, pero mira al futuro. Hemos integrado tres formas de trabajar, tres culturas y tres historias que forman parte del tejido económico de Avilés. Hoy damos un paso adelante para ofrecer un servicio más completo, más cercano y más profesional", señala la dirección de Lesmes Blanco.

Con esta nueva etapa, Lesmes Blanco se posiciona como una de las corredurías de referencia en la comarca, combinando la cercanía tradicional de las corredurías locales con herramientas digitales, atención personalizada y un equipo especializado en todas las áreas del seguro.

La nueva marca mantiene el compromiso que ha caracterizado a las tres corredurías fundadoras: acompañar a cada cliente con transparencia, rigor técnico y un servicio de calidad. La experiencia acumulada durante más de tres décadas se convierte ahora en el pilar sobre el que se construye un proyecto renovado, con vocación de crecimiento y una clara orientación al servicio.

Lesmes Blanco Correduría de Seguros S.L. inicia así una etapa en la que tradición y modernidad conviven para ofrecer soluciones aseguradoras adaptadas a los nuevos tiempos, sin renunciar a la esencia que ha hecho de estas tres corredurías un referente en Avilés durante más de 30 años.

Lesmes Blanco correduría de seguros Calle Francisco Orejas Sierra, 1 Bajo 33401 Avilés, Asturias - España Teléfonos: 985 52 10 10 | WhatsApp: 695 52 25 13 Calle Reconquista, 3 Bajo 33402 Avilés, Asturias - España Teléfonos: 985 527 383 | 985 939 683 | WhatsApp: 684 646 918 Correo: damian@corredurialesmes.com Página web: www.corredurialesmes.com

López Soler Correduría de seguros

A.F. López Soler, es una correduría de seguros que tiene su origen en 1968 como agencia de seguros, a partir de la cartera de Antonio López Inclán.

Posteriormente en la década de los años 90 se van incorporando sus hijos y ya en el año 2002 se transforma en una correduría totalmente independiente, trabajando y manteniendo relaciones permanentes y fluidas con las principales compañías del mercado asegurador de España.

Ahora, tras 50 años de historia, la tercera generación sigue los pasos de sus predecesores, asegurando el relevo de esta empresa familiar.

Así que si estás buscando contratar seguros en Avilés, en Lopez Soler te ofrecen asesoramiento personalizado, rapidez en la contratación y una amplia gama de seguros pensados para proteger lo que más valoras. Desde seguros de automóvil hasta soluciones para empresas, impago de alquiler o ciberseguridad, ya que cuentan con la experiencia y cercanía que necesitas.

Especializados en la gestión de riesgos, su equpipo estudia, aconseja, contrata y asesora a sus clientes, con una particularidad: la innovación, la experiencia y el asesoramiento personalizado.

Su crecimiento está basado en la honestidad y la eficacia, colaborando con las compañías punteras a nivel mundial y con un equipo de profesionales que solucionaran sus problemas con la diligencia y buen hacer que marca su pronunciado crecimiento.

Si estás buscando un servicio integral, en López Soler Correduría atienden a los clientes en todos los aspectos de la Gestión de Riesgos, Asesoría y Contratación.