Incendio en Avilés: arde parte de en un edificio abandonado en Sabugo

Un edificio de dos plantas en el barrio de Sabugo ardió en la noche del domingo sin que se registraran heridos. La policía científica se trasladó en la mañana de este lunes a recoger muestras para determinar el origen del fuego y si fue intencionado.

Las llamas se registraron en una habitación de la planta superior del bloque número 51 de la calle de La Estación. Una llamada al 112 Asturias poco antes de las 22.30 horas dio la voz de alarma, y de inmediato se trasladaron al lugar Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). Además se dio aviso a la Policía Local de Avilés y a la Policía Nacional.

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El operativo dio por finalizada la extinción a las 23.39 horas, para a continuación precintar el inmueble.