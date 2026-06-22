Avilés abre la contratación del mercado medieval de San Agustín y prima las propuestas con más programación festiva
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 7 de julio para asumir la gestión de una de las actividades con mayor tirón de las fiestas patronales
Avilés ya ha activado la cuenta atrás para uno de los grandes clásicos de sus fiestas de verano. El Ayuntamiento sacó este lunes a licitación la organización del Mercado Franco de Alcabala, el popular mercado medieval que cada año transforma el casco histórico durante las celebraciones de San Agustín. El contrato cuenta con un presupuesto de 72.304 euros y permitirá adjudicar los servicios de gestión, coordinación y desarrollo necesarios para la celebración del evento entre los días 24 y 31 de agosto.
La convocatoria, impulsada por la Alcaldía de Avilés, se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado, con el objetivo de seleccionar a la empresa encargada de diseñar y gestionar una de las actividades con mayor capacidad de atracción de público de las fiestas patronales. Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 7 de julio, iniciándose después el proceso de valoración para determinar qué propuesta se hace con la organización del mercado.
El Consistorio deja claro en la documentación que busca una propuesta capaz de potenciar tanto el atractivo comercial como el carácter festivo de la cita. De hecho, el criterio con mayor peso en la adjudicación será el número de paradas o puestos de venta, que podrá aportar hasta 30 puntos a las empresas aspirantes. El objetivo es garantizar una amplia presencia de artesanos, comerciantes y expositores que contribuyan a recrear la atmósfera medieval que caracteriza al evento.
La programación complementaria también tendrá un papel destacado. Los elementos de animación, como espectáculos, música, pasacalles o actividades de ambientación, sumarán hasta 15 puntos en la valoración. A ello se añadirán los criterios económicos y la calidad de la propuesta técnica presentada. Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de ofrecer una experiencia atractiva para vecinos y visitantes, consolidando un evento que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de las fiestas de San Agustín.
El expediente contempla además una garantía definitiva del 5%, permite la subcontratación de determinados servicios y establece condiciones relacionadas con la protección de datos y criterios medioambientales. Con esta licitación, el Ayuntamiento busca dejar cerrada con suficiente antelación la organización de un mercado que cada verano convierte las calles del casco histórico en un escenario de inspiración medieval, con decenas de puestos, exhibiciones y actividades que atraen a miles de personas durante la semana grande de Avilés.
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