Avilés tendrá su "meganoche" de las orquestas: Panorama y París de Noia actuarán en la misma verbena en las fiestas de San Agustín

La Pista de La Exposición volverá a ser este San Agustín el gran corazón nocturno de Avilés. El Ayuntamiento ha cerrado para las fiestas patronales de 2026 un cartel de verbenas con tirón multitudinario: las orquestas Panorama y París de Noia compartirán escenario la noche del 27 de agosto, coincidiendo con los fuegos artificiales, y el grupo argentino Ráfaga actuará al día siguiente, el 28 de agosto, en un concierto gratuito dentro de su gira internacional del trigésimo aniversario.

La noche grande reunirá a dos de las formaciones más potentes del circuito de verbenas. Panorama y París de Noia actuarán juntas en Avilés nueve años después de su última coincidencia en la ciudad, que tuvo lugar en 2017 durante las fiestas de El Bollo. El espectáculo, de más de seis horas de duración, se plantea como una de las citas más multitudinarias del programa festivo y como una oportunidad singular en Asturias para ver en un mismo espacio a dos orquestas con miles de seguidores.

Panorama llegará con su gira "Time Tour", presentada por la propia formación como la más ambiciosa de su historia, con una puesta en escena concebida para convertir la verbena en una experiencia sensorial. Será, además, su primera actuación en unas fiestas patronales de San Agustín y su regreso a Avilés tras ocho años de ausencia, desde su última presencia en marzo de 2018, también con motivo de El Bollo.

París de Noia, por su parte, repetirá en la noche de los fuegos tras el éxito cosechado el pasado año, cuando reunió a más de 10.000 personas en La Exposición después del espectáculo pirotécnico. La orquesta gallega presentará su gira "Va por ti Tour", con una propuesta de carácter emocional y pensada para conectar con el público desde los primeros compases.

El viernes 28 de agosto tomará el relevo Ráfaga, que regresará a Avilés 15 años después con su gira "Camino a los 30". La banda argentina repasará algunos de los grandes temas que la convirtieron en referencia de la música tropical, como "Mentirosa", "Una cerveza", "Agüita" o "Ráfaga de Amor". Fundada en 1996, la formación suma cuatro Premios Gardel consecutivos, la Gaviota de Oro y Plata de Viña del Mar, más de 3,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 120 millones de visualizaciones en YouTube.

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No se olvidan de la pirotecnia

La programación musical se completa con la preparación del castillo de fuegos artificiales de San Agustín, cuyo contrato ha salido a licitación con un presupuesto base de 22.000 euros más IVA. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 1 de julio a las 13.00 horas. El espectáculo deberá durar al menos 20 minutos, incluir 1.500 disparos, fuegos lanzados desde el agua de la ría y una serie con los colores de la bandera de Avilés, el azul y el blanco.