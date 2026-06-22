"El Brujo" regresa a Avilés para cerrar un ciclo barroco con Lope, Mayorga y María de Zayas y Margarita Ruano
El Palalacio Valdés, el Niemeyer y el Camposagrado acogen una programación teatral veraniega que fusiona el Siglo de Oro con creaciones actuales i
La programación teatral de este verano en Avilés se llama ahora “Barroco a escena” -otros años se concretaba más ese barroquismo genuino y el nombre elegido era Francisco Bances Candamo, el dramaturgo avilesino que más lejos llegó en su andadura teatral: hasta la corte del mismísimo Carlos II-. En dos fines de semana consecutivos -el del 31 de julio y el del 7 de agosto- y en tres escenarios distintos -el teatro Palacio Valdés, el patio central del palacio de Camposagrado y el auditorio del Niemeyer- se van a concentrar cinco espectáculos de la época dorada de las letras españolas o, simplemente, actuales, aunque con semejanza clarividente. Esa es la particularidad del ciclo Escena Avilés cuando llegan los veranos -el ciclo que se cocina al alimón por el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación del Niemeyer desde 2013-.
Estas próximas semanas habrá oportunidad de ver un Lope de Vega redescubierto por medio de herramientas de análisis computacional – “La francesa Laura”-, pero también una recreación de Juan Mayorga de una de las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes: “Palabra de perro”. Y, además, dos espectáculos de mujeres dramaturgas -María de Zayas y Margarita Ruano- e, incluso, se estrenará el espectáculo vencedor de la convocatoria pública abierta a las compañías asturianas para levantar una producción de asunto clásico, precisamente “El castigo de la miseria”, de María de Zayas.
El actor y juglar Rafael Álvarez “El Brujo” hace tiempo que faltaba de la escena comarcal -sobremanera desde el cierre del Centro Cultural Valey de Piedras Blancas-, pero el Centro Niemeyer lo ha elegido para cerrar las jornadas barrocas el día 9 de agosto. Lo va a hacer con uno de sus clásicos imperecederos: “El Lazarillo de Tormes”, en versión de Fernando Fernán-Gómez. Y es clásico porque lo estrenó en el verano de 1990 -hace treinta y seis años- en el Festival de Almagro.
El calendario
La fiesta barroca de este año se abre el día 31 de julio en el teatro Palacio Valdés con “Fiesta”, que es una antología de “bailes” -piezas breves, con música escritas por Margarita Ruano, comediógrafa del siglo XVII- que dirige Marta Poveda y produce la Fundación Siglo de Oro.
Al día siguiente, el día 1 de agosto, se presenta, también en el teatro Palacio Valdés, “La francesa Laura”, que expertos filólogos sacaron del olvido perdido en la Biblioteca Nacional por medio de análisis de inteligencia artificial y se estrenó en 2023 en el Festival de Almagro.
El domingo día 2, la escena viaja al Camposagrado -donde nacieron las jornadas barrocas cuando recordaban a Bances Candamo-. Allí Emilio Ruiz Barrachina dirige “El castillo de la miseria” de María de Zayas, pero visto por José Busto y con Ángel Héctor Sánchez y Paula Mata como protagonistas.
El 7 de agosto siguen las jornadas. Rakel Camacho -la misma de “Fuenteovejuna” o “Las amargas lágrimas de Petra von Kant”- dirige “Palabra de perro” que es de Juan Mayorga a partir del “Coloquio de los perros” de Miguel de Cervantes, esa novela ejemplar en la que dos canes habladores consideran que “las honestas palabras dan indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe”.
Para el final queda “El Brujo”. Será el 9 de agosto, en el Centro Niemeyer.
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