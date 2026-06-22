La comarca de Avilés arde por San Juan: programación y horarios de las diferentes celebraciones

La noche más corta del año volverá a llenar de llamas, música y tradición las calles y plazas de la comarca. Las hogueras de San Juan, símbolo de la llegada del verano, reunirán este martes a miles de personas en celebraciones que combinan actuaciones musicales, danza tradicional y actividades para todos los públicos. Desde la multitudinaria Foguera de Corvera hasta las citas junto al mar de Castrillón y Gozón, la comarca volverá a rendirse a una de las fiestas más arraigadas del calendario asturiano.

Avilés

La capital avilesina volverá a convertir la plaza de Pedro Menéndez en el corazón de la celebración. La programación arrancará a las 20.00 horas con un taller gratuito de Danza Prima organizado por Amigos de la Danza Prima para acercar esta tradición a vecinos y visitantes. La actividad servirá como antesala de una noche en la que el folclore volverá a ser protagonista.

A partir de las 22.30 horas actuará la Ajo Band en el quiosco del parque del Muelle y, una hora más tarde, el grupo Escontra’l Raigañu ofrecerá una exhibición de danzas tradicionales junto a la hoguera. El momento culminante llegará a la medianoche con el encendido del fuego, realizado con la colaboración de los Bomberos de Avilés. Será entonces cuando arranque la primera Danza Prima del verano, con cientos de personas formando el tradicional corro alrededor de las llamas.

Gozón

La celebración de San Juan volverá a concentrarse en la playa de La Ribera de Luanco, uno de los escenarios más emblemáticos del concejo para dar la bienvenida al verano. La programación comenzará a las 22.30 horas con la actuación de la Discomóvil Vas Bailar, encargada de animar la velada antes del encendido de la hoguera, previsto para las 23.30 horas. El fuego volverá a convertirse en el principal atractivo de una noche que cada año reúne a vecinos y visitantes junto al mar.

Castrillón

Las celebraciones volverán a tener especial protagonismo en Arnao, donde la tradición de las hogueras mantiene un fuerte arraigo popular. Entre las 20.00 y las 21.30 horas se repartirá el tradicional bollo preñao y botella de vino, antes de que a medianoche se proceda a la quema de la Foguera de Xan Xuan. La fiesta continuará después con una verbena a cargo del Dúo Brass, prolongando una celebración que cada año reúne a cientos de personas alrededor del fuego.

Corvera

Si hay una celebración que trasciende las fronteras del concejo esa es la Foguera de San Xuan de Corvera. El entorno del Palacio y del embalse de Trasona volverá a congregar a miles de personas en la que será la trigésimo cuarta edición de una fiesta convertida en referencia de la cultura popular asturiana.

La programación combinará actividades familiares, exhibiciones de baile urbano, propuestas circenses y una intensa oferta musical con las actuaciones de Guieldu, las Pandereteres de Corvera y Avilés y la orquesta Tekila. A las 21.30 horas se quemará la Foguera de los Neños, "Gasometrín", mientras que la gran estructura artística "Fuéu y Aceru" arderá a medianoche tras una puesta en escena protagonizada por Nun Tris Teatru, la Banda de Gaites y las pandereteras.

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Soto del Barco

La noche arrancará a las 23.00 horas con una vistosa descarga de fuegos artificiales sobre el mar y el tradicional desfile de la "Quema del Xigante", que guía a vecinos y visitantes hasta el arenal. El momento culminante llegará a medianoche con el encendido de la gran hoguera en la playa de Los Quebrantos, en una celebración que combina tradición marinera, espectáculo y uno de los ambientes más multitudinarios de la comarca para dar la bienvenida al verano.