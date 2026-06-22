Corvera da la bienvenida al verano con la "Foguera d’Asturies": miles de personas celebrarán en el embalse de Trasona la noche más mágica del año

La noche del 23 al 24 de junio, Corvera vuelve a convertirse en uno de los grandes centros festivos de Asturias con la celebración de la XXXIV Foguera de San Xuan de Corvera, conocida popularmente como "La Foguera d’Asturies". Declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias en 2017, esta cita reúne cada año a miles de personas en el entorno del Palacio y el embalse de Trasona para celebrar una de las noches más emblemáticas del calendario asturiano.

Nacida en 1992 gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Corvera y el movimiento asociativo local, la Foguera se ha consolidado como una de las señas de identidad culturales del concejo. Su fórmula combina tradición, música, arte efímero y participación ciudadana, manteniendo vivas costumbres ancestrales e incorporando expresiones artísticas contemporáneas.

Uno de los elementos más característicos de la fiesta son las denominadas Fogueres Artístiques, creadas en 1995. Desde entonces, prestigiosos artistas han diseñado estructuras efímeras destinadas a arder en la noche de San Xuan, convirtiendo el fuego en un espectáculo visual y simbólico. Paralelamente, por los escenarios de Corvera han pasado algunas de las bandas más destacadas del folk y el rock europeo, reforzando el carácter cultural de la celebración.

Música para todos los públicos

La programación musical volverá a ser uno de los grandes atractivos de la noche. El folk asturiano tendrá una destacada presencia con las actuaciones de Guieldu, una de las formaciones más reconocidas del nuevo folk asturiano, y de las Pandereteres de Corvera y Avilés junto a la Asociación Caparines. El cierre festivo correrá a cargo de Tekila, una de las orquestas más populares del panorama asturiano, que protagonizará una gran verbena hasta la madrugada.

La programación comenzará desde la tarde con actividades dirigidas al público infantil y familiar. Los grupos de baile urbano Total Freak y La Caracola ofrecerán exhibiciones en Overo, mientras que Pedalarte aportará una propuesta circense y teatral para todas las edades.

Público celebrando San Xuan en Corvera / Cedida a LNE

Uno de los momentos más esperados llegará a las 21:30 horas con la quema de la Foguera de los Neños "Gasometrín", seguida del tradicional reparto de chocolate entre los más pequeños. Posteriormente, la Banda de Gaites de Corvera recorrerá el recinto festivo antes de dar paso a los conciertos y al ritual de la quema.

A medianoche, tras una puesta en escena protagonizada por Nun Tris Teatru, la Banda de Gaites y las pandereteras, las llamas envolverán la gran estructura "Fuéu y Aceru", culminando una celebración que durante más de tres décadas ha convertido a Corvera en referencia de la cultura popular asturiana.

Con una combinación única de tradición, patrimonio industrial, música y arte, la Foguera de San Xuan de Corvera reafirma en 2026 su condición de una de las grandes fiestas del verano asturiano.