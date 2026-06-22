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La economía circular gana espacio en Avilés con una objetoteca comunitaria

El proyecto arrancará este jueves con una consulta ciudadana para definir qué recursos integrarán una red de préstamo destinada a impulsar el consumo responsable, la reutilización de bienes y el ahorro entre los vecinos

La plaza de España con el Ayuntamiento de Avilés al fondo.

La plaza de España con el Ayuntamiento de Avilés al fondo. / LNE

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Pelayo Méndez

Avilés

Avilés pondrá en marcha una Objetoteca Climática Comunitaria, un nuevo servicio público orientado a fomentar el consumo colaborativo, el ahorro económico y la reducción del impacto ambiental mediante el préstamo compartido de objetos, herramientas y bienes de uso cotidiano. La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Avilés, a través de la OMIC, en colaboración con la Dirección General de Agenda 2030 del Principado de Asturias.

El proyecto echará a andar este jueves 25 de junio, a las 18.00 horas, con una reunión abierta en la Sala Polivalente de la Casa de Cultura. El encuentro está dirigido a toda la ciudadanía, aunque el Consistorio quiere implicar especialmente a asociaciones vecinales, colectivos sociales, ambientales, culturales y juveniles, llamados a aportar ideas para definir el funcionamiento de la futura objetoteca.

La propuesta parte de una idea sencilla: compartir recursos que muchas veces se usan de forma puntual y que no siempre resulta necesario comprar. Para concretar el servicio, el Ayuntamiento realizará encuestas, procesos de diagnóstico y un mapeo participativo que permitan conocer qué objetos serían más demandados, con qué frecuencia se utilizarían y qué disposición existe entre los vecinos para colaborar en el sistema de préstamo.

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La Objetoteca Climática Comunitaria aspira a convertirse en un recurso innovador al servicio de la economía circular, el consumo responsable y la cohesión social en Avilés. El Ayuntamiento anima a participar en esta primera cita para que el proyecto nazca adaptado a las necesidades reales del municipio y con la implicación directa de los barrios y colectivos ciudadanos.

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