La fiebre por el Mundial de fútbol llega al mercado de Avilés: "La camiseta blanca de Pedri arrasa"

Ni el pescado, ni la fruta, ni los complementos. En las últimas semanas, las camisetas de fútbol se han convertido en el producto estrella del mercado de los lunes de Avilés. Cada vez son más los puestos que reservan parte de su espacio a la venta de equipaciones de clubes y selecciones de todo el mundo, hasta el punto de que ya rondan la decena los vendedores que las ofrecen entre los habituales tenderetes del recinto. El tirón del fútbol, unido al efecto del Mundial que estos días centra la atención de millones de aficionados, ha disparado el interés por unas prendas que lucen tanto niños como adultos. España, Argentina, Sporting de Gijón y Real Oviedo comparten protagonismo en unos expositores donde, según coinciden los propios comerciantes, las camisetas "se venden como churros".

Decenas de jóvenes se detienen cada lunes frente a estos puestos atraídos por un catálogo cada vez más amplio. Las perchas y expositores reúnen camisetas de prácticamente todos los grandes clubes europeos y de numerosas selecciones nacionales, con una oferta que abarca distintas tallas y modelos. Junto a las equipaciones más actuales conviven auténticos reclamos para los nostálgicos, como camisetas retro de temporadas pasadas, e incluso diseños de la próxima campaña que todavía no han sido presentados oficialmente por los clubes, pero cuyos detalles ya se han filtrado en internet. Los precios, además, resultan asequibles para la mayoría de los bolsillos: oscilan entre los diez y los veinticinco euros, en función de si incluyen pantalón a juego o del nivel de detalles y acabados de cada equipación.

"La camiseta blanca de España con el dorsal de Pedri es la que más se vende", asegura Fran Taques, uno de los vendedores del mercado. La fiebre por la selección española se hace notar entre los puestos y no fueron pocos los aficionados que, después de la goleada a Arabia Saudí, se acercaron este lunes en busca de una camiseta con la que llegar equipados al próximo duelo ante Uruguay. "Pedri consigue unir a la gente del Barcelona y del Real Madrid. La camiseta de Lamine Yamal se vende menos porque muchos merengues prefieren no llevar a la estrella de su rival en la espalda. Aunque estemos en época de selecciones, la pasión por los clubes siempre está presente", explica Taques.

"A los niños les encantan, les voy a dar una sorpresa", comentaba Fran Martínez mientras guardaba en una bolsa las dos camisetas de España que acababa de comprar para sus hijos. Como él, son muchos los padres que optan por las réplicas ante el elevado precio de las equipaciones oficiales. "Las camisetas oficiales, si les pones nombre y dorsal, rondan los cien euros. Las réplicas son mucho más baratas, cada vez están más conseguidas y a ellos les hace la misma ilusión que si fuese original", explica Martínez.

Messi sigue teniendo su público

Más allá de España, la otra gran triunfadora entre los percheros del mercado es Argentina. Los vendedores lo atribuyen sin dudar al "efecto Messi". El astro rosarino sigue tirando de las ventas como pocos, aunque hace ya tiempo que dejó el Barcelona y ahora apura su carrera lejos del fútbol europeo. Su nombre continúa siendo un reclamo para niños, jóvenes y adultos que buscan la camiseta albiceleste con el dorsal 10, convertida ya casi en una prenda de culto. "Messi sigue teniendo su público", coinciden los comerciantes.

Noticias relacionadas

Uno de los puestos llenos de gente. / Mario Canteli

"La mayoría del stock ahora es de selecciones. Durante el Mundial, las camisetas de los equipos se estancan mucho", dijo Moussa Diagne, otro vendedor, mientras lucía orgulloso la equipación de Senegal con el dorsal de Sadio Mané a la espalda. El escaparate, sin embargo, va mucho más allá de las favoritas. Algunas selecciones emergentes también están generando muchas ventas, como Colombia o Marruecos, impulsadas por el seguimiento creciente de sus aficionados y por el atractivo de sus diseños. Porque no todos compran por colores o por estrellas: también hay quienes se dejan llevar simplemente por una camiseta bonita, sin importar demasiado el escudo que lleve bordado.