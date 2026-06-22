De “Huesos” a “Insurrección”: el viaje de 20.000 personas con "El Último de la Fila" en Avilés

“Huesos” fue lo primero que sonó antes de anoche en el exterior del pabellón de La Magdalena, que está en Avilés. Es una canción de 1983; por entonces, en ese edificio lo que se hacía era vender ganado todas las semanas -en Avilés hubo un tiempo en que había mercado de este tipo, luego ya no, luego se fue a Siero-.

La canción esta del principio del "superconcierto" de este sábado por la noche -el del regreso eventual de "El último de la fila"- salió por primera vez en un disco como un poema: “Rebuznos de amor”. “¿Cómo te voy a querer? / Estando flaca como estás, / mis besos se pueden perder / sin sitio donde aterrizar”. Lo último -bueno, lo casi último, lo último antes del bis- fue “Insurrección”, la de “me siento hoy como un halcón”, una canción un poco posterior a la primera de la noche -es de “Enemigo de lo ajeno”, o sea, de 1986-. Entre una y otra canciones, hubo veinticuatro más y eso supuso, para la mayor parte del personal que se juntó en la mayor finca de macroconciertos de Asturias, un viaje de los años setenta a los noventa y vuelta otra vez al principio.

"El íltimo de la fila -Manolo García y Quimi Portet- salieron enormes al escenario gigante -45 metros de codo a codo, la virgen-. Portet bromeó con eso de “cualquier tiempo pasado fue mejor” y eso logró el acuerdo del público que se juntó en la explanada del superconcierto: 20.000 personas que dejaron las calles del barrio de Versalles sin plazas libres de aparcamiento y las barras de los bares tiritando con el nivel de trasiego de cerveza en una tarde entre medio tropical y medio primaveral.

Lo del precio de la cerveza en el interior del complejo del concierto -tres gradonas cerraban una explanada en cuyo centro estaban los técnicos del espectáculo- era una pasada. Pero los camareros no pararon de currar -repartían bonos de un pavo al que devolviera el vaso a la barra para que allí lo convirtieran en compost-. Hola qué tal, de dónde vienes. Y venían de sitios tan insospechados como Tenerife -por la madrugada, buscaron alimento en el Gyros-Pita de Carmelo Alonso, el de la calle de Cervantes-, pero también de Móstoles. El librero Suchi Bárzano, el de la librería Delirio de la ciudad madrileña: “Cuando salieron las entradas a la venta, pensamos que iba a ser más fácil pillarlas en una ciudad como Avilés”. Y ahí estaba, con el peso de los años de "El último de la fila" a sus espaldas. “Y nos dimos unos paseos buenos por esta ciudad: todo está cerca”.

Hubo mogollón de baños y muchos usos rápidos y un poco guarros. Hubo colas para pillar pizzas de La Competencia, perritos calientes… y un embudo de minutos para acceder de la zona hostelera a la pista de baile -la cerveza, la hamburguesa, el bolso, el que no se pierdan los colegas…- Pero cuando ya estaba todo en su sitio, antes de “Huesos”, el espectáculo fue el de ver la explanada delante del escenario cómo iba petándose. Había vendedores de cerveza a domicilio. Y el viaje pasaba por “Querida Milagros”, por “Mi patria en mis zapatos / mis manos son mi ejército”.

Cuando llegó el desalojo, los de las gradas fueron los últimos, la calle María de Maeztu se llenó como a la salida de un derbi asturiano -la entrada había ido ligera: veinte calles y otros tantos lectores de QR-. Hubo muchos taxis -de Avilés, de todo el mundo, los que les tocaba descansar, reforzaron-, pero también paseos largos hasta el centro. El Último de la Fila hizo historia el sábado y el lunes su fiesta sigue ardiendo.

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El respetable quiere repetir.