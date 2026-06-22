IU da una nueva tregua al PSOE en un intento de evitar la ruptura del gobierno en Avilés

Nada nuevo bajo el sol. Al menos de momento. Izquierda Unida (IU) de Avilés decidió ayer conceder una nueva tregua al PSOE en un intento de evitar una nueva ruptura del gobierno municipal avilesino (la primera fue la salida de Podemos). Así, convocará una asamblea de militantes para el próximo martes, y da de tiempo hasta entonces para que los socialistas presenten "avances ciertos y verificables" de potenciación de la empresa de Servicios Auxiliares. Si no lo hace, se propondrá la ratificación de la ruptura en el ejecutivo local.

La comisión colegiada de IU se reunió este lunes en el grupo municipal para adoptar una decisión respecto del asunto nuclear que ahora mismo supone un enfrentamiento con el PSOE, mayoritario en el gobierno de Avilés: la empresa de Servicios Auxiliares. "Potenciarla para convertirla en el instrumento destinado a hacerse cargo de la prestación directa de nuevos servicios externalizados a medida que éstos fueran finalizando sus contratos en vigor”.

En las conversaciones posteriores al pacto de gobierno, y en las sucesivas negociaciones de los presupuestos, se acordó la contratación de un gerente para dicha empresa, y encomendarle la gestión directa de la limpieza de todos los edificios dependientes de las fundaciones de Cultura y Deportes, del servicio de conserjes y también de la atención de la Oficina de Turismo.

"Transcurridos tres años desde la firma del acuerdo de gobierno y a menos de un año de la conclusión del mandato municipal, seguimos en el punto de partida: ni se ha iniciado el proceso para la contratación del gerente, ni tampoco hay avances concretos en un proceso administrativo eterno que nunca termina de traducirse en avances reales en la asunción de la gestión de los nuevos servicios acordados por parte de la empresa de Servicios Auxiliares", señaló IU en un comunicado.

La coalición asegura que el gobierno bipartito "se ha demostrado muy útil para el desarrollo de Avilés". Y añade que los concejales de IU "se han dejado la piel para contribuir a esa buena gestión", pero "el impulso a la gestión pública de los servicios municipales a traves de la empresa de Servicios Sociales es una línea roja que no estamos dispuestos a cruzar".

Es más, asegura IU que "es una prioridad pública irrenunciable", aun a sabiendas de que "la unidad de acción entre las fuerzas políticas de la izquierda es más necesaria que nunca".

Izquierda Unida abrió hace cuatro meses un debate interno para evaluar el grado de cumplimiento del pacto de gobierno, "dado el malestar y la quiebra de confianza provocada por la falta de avances efectivos en el desarrollo de la empresa de Servicios Auxiliares".

Pero ya se acabó el periodo de reflexión. Llegó la hora de decidir la estrategia política de IU para "abordar la recta final del mandato municipal". Por eso ha convocado una asamblea para el martes, día 30, a las 18.00 horas. Mientras, exige al PSOE que cumpla con su compromiso, reflejado en el pacto de gobierno, y que "active con carácter inmediato los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para potenciar la Empresa de Servicios Auxiliares, además de presentar un calendario viable para que la empresa se pueda hacer, en los once meses que restan de mandato, con la prestación directa de los servicios pactados".

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Si el PSOE no satisface estas exigencias, se propondrá a la militancia que ratifique la salida de IU del gobierno de Avilés.