El PSOE plantea ahora avanzar en "esta semana" para impulsar la empresa de Servicios Auxiliares

El PSOE no ha tardado en replicar a la amenaza de IU de romper el pacto de gobierno si en esta semana no se avanza con la empresa de Servicios Auxiliares. Así, la propuesta, que ya ha sido trasladada, incluye el procedimiento y los plazos. La clave se centra ahora en realizar las modificaciones necesarias para contratar a un director que se encargue de la gestión de la empresa. "Nuestro compromiso es máximo", aseguran los socialistas respecto del pacto de gobierno.

Manuel Campa, secretario general del PSOE de Avilés y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés insistió en un comunicado en la "complejidad del proceso". Aseguró que "desde la comisión para la reforma de los estatutos de Servicios Auxiliares, de la que forma parte IU, para agilizar los plazos en la medida de lo posible y, siguiendo esa línea de trabajo hemos planteado que, en este momento, es necesario abordar el proceso de selección de una persona que se ponga al frente de la gestión de la empresa de Servicios Auxiliares".

Esa persona sería la encargada de "aplicar los cambios necesarios y asumir las decisiones oportunas para avanzar en todos aquellos aspectos que implica este proceso. Las relaciones laborales, la gestión económica, las inversiones que fueran necesarias y articular la integración de las nuevas tareas en la empresa municipal de servicios".

Los plazos

El secretario general del PSOE dio un plazo: julio. Asegura que el procedimiento consistiría, según la propuesta ya planteada y con sus plazos, en la modificación del sistema de administración de la sociedad para pasar de la figura de administradores solidarios a un administrador único de carácter profesional y la notificación de ésta a la Junta General de la Sociedad. "Trámites que podrían llevarse a cabo esta misma semana", aseveró.

A continuación se convocaría a los Consejos Rectores y se trasladaría al Pleno municipal de julio para, posteriormente, ser aprobado por parte de la Junta General de la sociedad.

De forma paralela a todo este proceso, "se fijarían las bases para la convocatoria del proceso de selección y se trabajaría en el informe jurídico correspondiente".

Selección y estatutos

Campa señaló que "estas bases no parten de cero, ya han sido analizadas y están definidas con el objetivo de poder, a falta del informe jurídico, iniciar el proceso de selección, que se llevaría a cabo mediante un concurso público".

Y añadió que PSOE e IU "debemos seguir trabajando para finalizar el proceso de reforma estatutaria que permita que la empresa de Servicios Auxiliares asuma definitivamente la limpieza de los edificios de las Fundaciones Municipales de Cultura y de Deportes".

Aprovecha el secretario general de los socialistas para señalar que IU "debería ser consciente" de la "complejidad" de todo el proceso. Y le lanza un dardo al señalar que "otros ayuntamientos donde gobiernan o han gobernado iniciaron procesos similares y no llegaron a concluirlos. Las decisiones políticas implican, además de compromiso, la búsqueda de fórmulas y soluciones que permitan hacerlas viables".

Objetivos y pacto

Insistió Manuel Campa en que el PSOE entiende que la empresa de Servicios Auxiliares es "un objetivo prioritario para IU, como los son para nosotros (los socialistas) la vivienda y los servicios sociales".

Para finalizar, incide en la "disposición" del PSOE de Avilés en "seguir trabajando en cumplir un acuerdo de gobierno que está funcionando y que, con compromiso y diálogo, puede ir convirtiendo las dificultades en oportunidades de avance y mejora".