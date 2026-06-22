El solar del antiguo "esqueleto" del Carbayedo empieza a tomar forma
Una excavadora opera en el terreno en el que se construirá un nuevo edificio
S. F.
El solar en el que se ubicaba el conocido como "esqueleto" del Carbayedo, el primer ejemplo del impacto de la burbuja inmobiliaria en Avilés, ya empieza a coger forma. Una excavadora ya opera en el terreno en el que se construirá un nuevo edificio de diez viviendas con trasteros y 13 plazas de aparcamiento exterior.
La parcela, ubicada en los límites del Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico y del Plan Especial de Protección y Catálogo Urbanístico de Avilés, acogerá un edificio de cuatro plantas, incluyendo los bajos y cuatro alturas además del bajocubierta, con una superficie construida total de 854 metros cuadrados.
La distribución de este nuevo desarrollo incluye trece plazas de garaje sin cubrir, diez trasteros en patio y serán, en total, ocho viviendas, dos por planta, con cuatro de ellas de 3 dormitorios y cuatro de 1 dormitorio. En el bajocubierta irán dos viviendas más, ambas de un solo dormitorio.
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