Vox Avilés carga contra las restricciones a las mascotas en Sabugo: "Hace falta más civismo y menos prohibiciones"
La formación sostiene que la normativa municipal ya permite actuar contra quienes deterioran los espacios públicos y propone ampliar las áreas de esparcimiento animal en el casco urbano
Vox Avilés quiere que el Ayuntamiento mire antes a los dueños incívicos que a los perros. La formación cuestionó este lunes la colocación de señales que prohíben la presencia de mascotas en las jardineras y zonas verdes del entorno de la iglesia de Sabugo, y pidió apostar por el civismo y por el cumplimiento de las normas ya existentes antes que por nuevas restricciones generales.
La concejal María Cruz Coto defendió que la convivencia entre vecinos, visitantes y animales de compañía debe basarse en la responsabilidad individual, el respeto al espacio público y la aplicación efectiva de las sanciones previstas. "Si existen comportamientos incívicos, lo que corresponde es actuar contra los propietarios de perros que incumplen las normas", señaló.
La edil recordó que la ordenanza municipal ya obliga a los propietarios a vigilar a sus mascotas, evitar molestias a terceros y prevenir el deterioro de zonas ajardinadas o elementos ornamentales. Además, la normativa contempla sanciones de hasta 750 euros para quienes incumplan estas obligaciones.
Vox considera que el Ayuntamiento debe buscar soluciones que compatibilicen el cuidado de los espacios públicos con un uso responsable por parte de todos los vecinos. En ese sentido, plantea reforzar las campañas de concienciación, mejorar el mantenimiento urbano y garantizar que se sancione a quienes incumplan las normas.
El grupo municipal también reclama estudiar la creación de nuevas zonas de esparcimiento canino en el centro de Avilés, al entender que, pese a los avances con parques caninos en otros puntos del municipio, sigue habiendo una carencia en las áreas más céntricas. "Una ciudad moderna debe ser capaz de compatibilizar el disfrute de los espacios públicos, el respeto al patrimonio urbano y la convivencia entre todos los vecinos", afirmó Coto.
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