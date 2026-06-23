Adiós a las colas para los trámites más sencillos: Avilés estrena cinco cajeros ciudadanos para obtener certificados, pagar recibos y realizar gestiones municipales

Se acabó hacer cola en el Ayuntamiento de Avilés para conseguir un certificado de empadronamiento o para obtener pequeñas licencias. El Consistorio ha puesto en marcha desde este martes una red de cinco cajeros ciudadanos que permitirán realizar trámites municipales y gestiones de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) sin necesidad de pasar por una ventanilla. Los nuevos dispositivos, presentados en el edificio Fuero por la concejala de Hacienda y Turismo, Raquel Ruiz, y el concejal delegado de Administración Electrónica, Noé Vega, buscan agilizar la atención al público y descargar de trabajo a las oficinas municipales en aquellas gestiones más sencillas.

Los nuevos terminales estarán disponibles durante todo el año y permitirán a los usuarios obtener documentos, efectuar pagos o realizar inscripciones de forma autónoma. En concreto, habrá tres cajeros ciudadanos situados en las oficinas de asistencia en registro de la plaza de España, El Foco y el propio edificio Fuero, mientras que la FDM contará con otros dos dispositivos en el Complejo Deportivo Avilés, en El Quirinal, y en el Complejo Deportivo La Magdalena.

"Son cinco nuevos cajeros ciudadanos que vamos a poner en funcionamiento ya desde el día de hoy", destacó Noé Vega durante la presentación. El edil explicó que estos equipos ofrecen una conexión directa con los servicios municipales y permitirán realizar trámites de manera telemática, sin depender de horarios de atención presencial. Según señaló, el objetivo es que los dispositivos sean "fáciles e intuitivos", además de garantizar que los pagos puedan efectuarse "de una forma segura en los propios dispositivos".

Entre los trámites que podrán realizarse en los cajeros ciudadanos figuran la emisión del volante individual de empadronamiento, el pago de recibos municipales y el abono de diferentes autoliquidaciones, incluidas tasas urbanísticas, licencias de actividad, certificaciones administrativas o el pago voluntario de multas. Para aquellas gestiones que requieran identificación será necesario utilizar el DNI electrónico, mientras que otros servicios, como el pago de recibos, podrán realizarse sin acreditación previa.

Los terminales de la Fundación Deportiva Municipal estarán orientados a los usuarios de las instalaciones deportivas. Desde ellos se podrán adquirir bonos de acceso, reservar pistas y espacios deportivos e inscribirse en cursillos. En este caso, la identificación se realizará mediante el sistema habitual de usuario y contraseña de la FDM, el mismo que ya utilizan los abonados a través de la página web de la entidad.

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El Ayuntamiento considera que esta nueva red de atención digital es solo un primer paso. "La idea es seguir implementando más trámites en el futuro, en la medida en que se puedan ir incorporando, para liberar esas tareas más sencillas a los trabajadores municipales", avanzó Vega. Entre las próximas actuaciones previstas figura la integración de la plataforma de identidad PIDA, que facilitará el acceso a determinados servicios mediante nuevos sistemas de autenticación y permitirá ampliar progresivamente las posibilidades de estos cajeros, concebidos como una alternativa rápida y cómoda para las gestiones cotidianas de la ciudadanía.