Avilés prepara su movilidad para el aterrizaje de Aitana: cortes de tráfico y restricciones desde este jueves

El concierto de Aitana obligará a reordenar buena parte del tráfico en el entorno del Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, donde la artista actuará este viernes 26 de junio dentro de su gira “Cuarto Azul World Tour”. La cita, prevista en el exterior del recinto, llega como uno de los grandes eventos musicales del verano en Avilés y movilizará un dispositivo especial para facilitar accesos, evacuación y salida del público.

Las primeras medidas comenzarán ya el jueves 25, a las 23.00 horas, con la prohibición de estacionar en las vías más próximas al recinto, una restricción que se mantendrá hasta las 7.00 horas del sábado 27. Afectará a María de Maeztu, reservada para emergencias y evacuación; La Amistad, entre La Magdalena y El Bosque, para personas con movilidad reducida; El Bosque, habilitada como zona de evacuación; un tramo de La Magdalena, por el cambio de sentido; El Barrial, frente a los números 23, 25, 27 y 29; y la zona de Fuente Santos.

El viernes, desde las 8.00 horas y hasta el final del recital, la Policía Local aplicará cambios en la circulación. En la calle La Magdalena se invertirá el sentido entre María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín, de forma que el tráfico de entrada desde Castañeda (AS-321) se dirigirá hacia Leopoldo Alas Clarín. En consecuencia, quedará prohibido circular desde Leopoldo Alas Clarín hacia Castañeda.

También habrá restricciones en La Amistad, donde el tramo entre Concordia y Leopoldo Alas Clarín quedará limitado al sentido hacia Buenavista. Los vehículos que circulen por Leopoldo Alas Clarín y pretendan continuar hacia la glorieta de Los Canapés serán desviados por La Magdalena y La Paz. Tras el concierto, se cortará la entrada a Leopoldo Alas Clarín desde Buenavista hasta La Amistad, y también toda La Amistad hasta Los Canapés, para agilizar la salida de vehículos.

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El Ayuntamiento recomienda a quienes vayan a dejar o recoger asistentes que utilicen Gutiérrez Herrero o Río San Martín, vías de dos carriles por sentido que permitirán paradas puntuales sin bloquear por completo la circulación. El dispositivo se suma a otras medidas de movilidad previstas para los grandes conciertos de La Magdalena, como los refuerzos de autobuses desde Oviedo y Gijón y la habilitación de 1.767 plazas gratuitas de aparcamiento en distintos puntos de la ciudad.