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Ana Centeno, nueva presidenta del Rotary Club Balagares

La entidad reconoce la labor desinteresada de la empresa Pozo Amago en diversas iniciativas solidarias

Ana Centeno

Ana Centeno

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I. G.

Avilés

El Rotary Club Balagares entregará este sábado 27 de junio un reconocimiento de la Fundación Rotaria a la empresa Pozo Amago "por su colaboración desinteresada con los proyectos sociales del club". La entidad destaca el compromiso de la firma fundada en 1988 por José Antonio Amago y Pilar del Pozo con el Rotary Balagares: "Siempre han puesto a nuestra disposición material móvil y personal en numerosas iniciativas solidarias, son un apoyo constante que ha hecho posible llevar ayuda real a colectivos vulnerables de la comarca y de Ucrania". La distinción será entregada durante la cena de cambio de presidencia en el club, que recaerá en Ana Centeno. La futura presidenta forma parte de los rotarios desde hace tres años, es licenciada en Ciencias Políticas y cuenta comn un máster de profesorado y "es una mujer comprometida con las causas sociales, humanitarias y ambientales".

Según expresan desde el colectivo aún presidido por Sabino González, los hijos de los fundadores, Mónica y José Antonio Amago del Pozo, "que continúan el legado humanitario de sus padres, rotarios de amplia trayectoria en servicios a la sociedad". Sabino González, que lleva un año al frente de esa entidad, continuará sus labores como rotario como responsable de formación.

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El acto se desarrollará a partir de las 20.30 horas en el hotel 40 Nudos de la calle La Fruta.

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