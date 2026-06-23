Avilés transformará el local de tenis de mesa de La Magdalena y sacrificará parte del squash
El Ayuntamiento invertirá 175.000 euros en renovar la cubierta, eliminar goteras y redistribuir el inmueble para ampliar la zona de juego, crear una oficina y habilitar un nuevo almacén en el espacio que ocupan las pistas de squash
El Ayuntamiento de Avilés acometerá la remodelación del local de tenis de mesa del Complejo Deportivo de La Magdalena, una actuación que permitirá corregir deficiencias de conservación y ampliar el espacio destinado a la práctica deportiva. El proyecto cuenta con un presupuesto de 175.124,98 euros, IVA incluido, y contempla un plazo de ejecución de tres meses una vez adjudicadas las obras.
La intervención responde al deterioro que presentaba el inmueble, de 450 metros cuadrados construidos en una sola planta, donde se habían detectado goteras e indicios de corrosión en el encuentro de la cubierta con el canalón, derivados de la antigüedad de los materiales. La reforma incluirá la sustitución de la cubierta y del sistema de recogida de aguas pluviales, además de la mejora de la iluminación, la ampliación de los pavimentos de mortero pulido y la adecuación del local al Código Técnico de la Edificación.
El proyecto permitirá también una nueva distribución interior para ganar superficie de juego. Para ello se demolerán los tabiques del actual almacén y del vestíbulo de acceso, y se abrirán huecos en muros estructurales de ladrillo para comunicar la zona de tenis de mesa infantil con el espacio principal, que quedará ampliado. Además, se habilitará una oficina y un nuevo almacén en la zona actualmente ocupada por la primera pista de squash.
La actuación deberá tener en cuenta la singularidad estructural de las actuales pistas de squash, ya que sus muros de ladrillo macizo funcionan como elementos de carga y condicionan la reorganización del edificio. Con la obra, el Ayuntamiento busca modernizar unas instalaciones deportivas envejecidas y adaptar el local a las necesidades actuales del tenis de mesa en La Magdalena, reforzando un espacio que ganará funcionalidad, capacidad y mejores condiciones de uso.
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