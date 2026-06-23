La Cámara de Comercio de Avilés exige proteger al comercio legal frente al avance de las falsificaciones
La entidad reclama más vigilancia institucional tras detectar la venta de productos falsificados en el mercado de los lunes, una práctica que considera una "amenaza directa" para los pequeños negocios que cumplen la ley
La Cámara de Comercio de Avilés lanzó este miércoles una advertencia ante la venta de productos falsificados en distintos puntos de la ciudad, una práctica que considera una amenaza para el comercio de proximidad, las empresas locales y el tejido económico de la comarca. El pronunciamiento llega además en un momento de especial auge de este tipo de mercancías, coincidiendo con el boom de las réplicas de camisetas de fútbol que se viene observando también en el mercado de los lunes, donde estos artículos han ganado protagonismo aprovechando el tirón del Mundial.
La entidad cameral denuncia que la comercialización de estos productos supone una "grave competencia desleal" para cientos de pequeños comercios, que afrontan costes, impuestos, alquileres y gastos laborales mientras desarrollan su actividad dentro de la legalidad. La Cámara recuerda que detrás de cada establecimiento hay empresarios y trabajadores que realizan importantes esfuerzos para mantener abiertos sus negocios, generar empleo y contribuir al dinamismo económico y social de Avilés y su comarca.
El organismo también pone el foco en el daño que estas prácticas ocasionan a las propias marcas registradas, cuyo prestigio puede verse perjudicado al asociarse con productos de menor calidad. Según advierte, las falsificaciones pueden afectar a la imagen, el posicionamiento comercial y la reputación de las firmas originales, además de introducir en el mercado artículos que carecen de las garantías, controles de calidad y estándares de seguridad exigidos por los fabricantes legítimos.
La Cámara recuerda además que la protección de los derechos de propiedad industrial está recogida en la legislación española. La venta de mercancía falsificada puede vulnerar los derechos exclusivos de las marcas registradas y llegar incluso a constituir un delito contra la propiedad industrial, al estar tipificadas determinadas conductas relacionadas con la fabricación, importación, almacenamiento, distribución o comercialización de este tipo de productos.
Ante esta situación, la entidad considera "imprescindible salvaguardar los intereses legítimos del comercio de proximidad" y reclama una mayor implicación de las administraciones públicas, los ayuntamientos y las fuerzas y cuerpos de seguridad para reforzar las labores de vigilancia, control e investigación. Asimismo, hace un llamamiento a asociaciones, comerciantes y consumidores para trasladar un mensaje de "tolerancia cero" frente a estas prácticas y apostar por el comercio legalmente establecido, al considerar que cada compra realizada en establecimientos autorizados contribuye a sostener empleo, riqueza y oportunidades en el territorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- El Último de la Fila', inmenso e irrepetible en Avilés ante 20.000 espectadores
- Avilés tendrá su 'meganoche' de las orquestas: Panorama y París de Noia actuarán en la misma verbena en las fiestas de San Agustín
- Avilés festeja el increíble éxito de 'El Último de la Fila': 'Tuve que pedirle a la frutería de al lado que me dejase meter cervezas en su nevera
- Restaurante cerrado por 'El Último de la fila' en Avilés: 'Salimos para asistir a un acto cultural de primer orden, mis clientes me van a perdonar
- Ver para creer en Castrillón: un hombre con un cuchillo en plena calle atemoriza a los vecinos de Piedras Blancas
- Cuatro detenidos por agredir a una mujer transexual en Castrillón: libertad para todos los investigados y diligencias abiertas por lesiones
- Hosteleros de Avilés evitan la prohibición de sacar las televisiones a las terrazas colocando las pantallas detrás de un cristal para ver el partido desde la calle