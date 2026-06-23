La Cámara de Comercio de Avilés exige proteger al comercio legal frente al avance de las falsificaciones

La Cámara de Comercio de Avilés lanzó este miércoles una advertencia ante la venta de productos falsificados en distintos puntos de la ciudad, una práctica que considera una amenaza para el comercio de proximidad, las empresas locales y el tejido económico de la comarca. El pronunciamiento llega además en un momento de especial auge de este tipo de mercancías, coincidiendo con el boom de las réplicas de camisetas de fútbol que se viene observando también en el mercado de los lunes, donde estos artículos han ganado protagonismo aprovechando el tirón del Mundial.

La entidad cameral denuncia que la comercialización de estos productos supone una "grave competencia desleal" para cientos de pequeños comercios, que afrontan costes, impuestos, alquileres y gastos laborales mientras desarrollan su actividad dentro de la legalidad. La Cámara recuerda que detrás de cada establecimiento hay empresarios y trabajadores que realizan importantes esfuerzos para mantener abiertos sus negocios, generar empleo y contribuir al dinamismo económico y social de Avilés y su comarca.

El organismo también pone el foco en el daño que estas prácticas ocasionan a las propias marcas registradas, cuyo prestigio puede verse perjudicado al asociarse con productos de menor calidad. Según advierte, las falsificaciones pueden afectar a la imagen, el posicionamiento comercial y la reputación de las firmas originales, además de introducir en el mercado artículos que carecen de las garantías, controles de calidad y estándares de seguridad exigidos por los fabricantes legítimos.

La Cámara recuerda además que la protección de los derechos de propiedad industrial está recogida en la legislación española. La venta de mercancía falsificada puede vulnerar los derechos exclusivos de las marcas registradas y llegar incluso a constituir un delito contra la propiedad industrial, al estar tipificadas determinadas conductas relacionadas con la fabricación, importación, almacenamiento, distribución o comercialización de este tipo de productos.

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Ante esta situación, la entidad considera "imprescindible salvaguardar los intereses legítimos del comercio de proximidad" y reclama una mayor implicación de las administraciones públicas, los ayuntamientos y las fuerzas y cuerpos de seguridad para reforzar las labores de vigilancia, control e investigación. Asimismo, hace un llamamiento a asociaciones, comerciantes y consumidores para trasladar un mensaje de "tolerancia cero" frente a estas prácticas y apostar por el comercio legalmente establecido, al considerar que cada compra realizada en establecimientos autorizados contribuye a sostener empleo, riqueza y oportunidades en el territorio.