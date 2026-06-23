El Club Rotary de Avilés premia el "liderazgo" y "solidaridad" de los brillantes estudiantes Carmen Pérez y Felipe Uría

Carmen Pérez Álvarez y Felipe Uría González son los galardonados con los premios “Protagonistas del mañana” que otorga anualmente el Club Rotary de Avilés. La coordinadora de esta entidad, Beatriz Ayuso, recibió este lunes a estos jóvenes que han finalizado sus estudios de Bachillerato con expedientes brillantes, tanto la alumna del Menéndez Pidal como el del Carreño Miranda.

“Este reconocimiento no solo premia las aptitudes intelectuales, sino también su capacidad de servicio, liderazgo y solidaridad que mantienen los galardonados en la comunidad en la que viven. Son unos jóvenes que van a ser nuestros líderes del futuro y también del presente, ambos tienen 17 años y pronto comenzarán sus estudios superiores”, señaló Ayuso, reunida con los dos premiados en el hotel Palacio de Ferrera.

La ganadora del premio es Carmen Pérez, mientras que Felipe Uría consiguió el accésit. “Desde siempre he sido muy responsable, muy organizada, me gusta mucho aprender, tengo muchas inquietudes”, indicó la ganadora del concurso, que obtuvo una calificación de 13,45 en la PAU. “Hice también las pruebas de la ESAD, que es la Escuela Superior de Arte Dramático de La Laboral, y ahí estaré… Me apasiona el teatro, la música, la danza”, afirmó esta estudiante que desde que era una cría recibió “una educación basada en valores como la empatía, el respeto, la solidaridad”. Eso le llevó a sumarse al grupo de participación infantil y adolescente, “que son grupos de jóvenes que hacen proyectos para mejorar tanto la ciudad en la que viven como la sociedad”. Ya después, Pérez comenzó a colaborar con el servicio de voluntariado del Ayuntamiento, con Fundavi Solidario, con Cruz Roja,... “Yo quiero ayudar a la gente, quiero aportar todo lo que pueda”, remató. El premio consiste en un campamento de verano de una estancia de una semana en Europa para el verano de 2027 "con jóvenes de todo el mundo".

Felipe Uría afirmó que una de sus virtudes como estudiante fue la organización, “para estar lo más tranquilo posible”. Y lo aplicó a sus estudios durante todo segundo de Bachillerato y también a la hora de enfrentarse a la selectividad. “Estar calmado en un examen tan importante y en el que te juegas tanto es muy importante para tener las ideas más claras y que todo saliese lo mejor posible y saqué muy buena nota, y ahora voy a hacer el grado de Economía en la Universidad de Oviedo”, detalló el galardonado con el accésit del Rotary Club de Avilés, que también está centrado en el mundo del fútbol.

Juega en el San Fernando y también entrena a un equipo de categoría Infantil como delegado o segundo entrenador. “Intento aportar y enseñar todo lo que aprendí como jugador y lo que aprendo también día a día en el fútbol a estos niños, no se trata solo de formarles futbolísticamente, sino también aportar personalmente, para hacerles mejores personas, enseñarles cómo se deben comportar y cómo ser personas en el mañana y ser adultos responsables en un futuro, aprender a perder y también aprender a ganar”, señaló Uría, que tendrá la posibilidad de asistencia a seminario de capacitación para líderes jóvenes.

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Los premios serán entregados el día 26 a las 12.30 horas en el Ayuntamiento de Avilés.