Cuatro años de cárcel para dos hermanos que distribuían cocaína con descuentos al por mayor en Avilés
La Policía desmanteló dos pisos utilizados como centros de distribución en Versalles e intervino más de 800 gramos de droga valorados en 186.000 euros
Vendían cocaína en Avilés, ofrecían descuentos por compras al por mayor y usaban dos pisos como centros de distribución. Dos hermanos reconocieron ayer en la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, que se dedicaban al tráfico de cocaína con el apoyo de su madre y la colaboración puntual de una amiga de ambos. La conformidad alcanzada evitó la celebración del juicio y dejó asumidas penas de cuatro años de prisión para cada uno de los dos principales acusados.
La Fiscalía del Principado de Asturias sostenía que los dos hermanos, al menos entre abril y junio de 2025, compraban y distribuían cocaína en Avilés, especialmente en el entorno de Versalles. La investigación policial, desarrollada durante más de dos meses de vigilancia, situó el foco en un grupo de origen sudamericano que trataba de consolidarse como referente en el mercado local de la droga. La madre de ambos actuaba como cómplice en la actividad, mientras que una amiga colaboraba de forma más tangencial.
La operación policial permitió intervenir 809 gramos de cocaína, de los que 575,76 gramos eran cocaína pura. La droga, vendida en dosis, habría alcanzado un valor de 186.258 euros en el mercado ilícito. Los agentes también decomisaron 7.200 euros en efectivo y numerosos útiles empleados para el pesaje, manipulación, embalaje y distribución de la sustancia.
El dispositivo, desplegado el 25 de junio con dos registros simultáneos, supuso además el desmantelamiento de dos pisos que funcionaban como centros de distribución de droga en Avilés. Pese a las medidas de seguridad adoptadas por los investigados, la Policía Nacional reunió indicios suficientes para solicitar al juzgado la entrada en ambos inmuebles.
Los hechos fueron calificados como un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Tras reconocer los hechos, cada uno de los dos hermanos aceptó cuatro años de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 73.538 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
La madre de los acusados asumió una pena de un año y seis meses de prisión y una multa de 24.500 euros, también con inhabilitación especial para sufragio pasivo. La cuarta acusada aceptó tres años de prisión y una multa de 73.538 euros. La vista oral estaba señalada ayer por la mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
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