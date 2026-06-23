Espectaculares imágenes del concierto histórico de "El Último de la fila" en Avilés, a vista de pájaro
El concierto congregó en el pabellón de La Magdalena a 20.000 personas y lo convierte en el espectáculo musical más multitudinario de la historia de la ciudad
"El Último de la fila" hizo historia en Avilés el pasado sábado. Congregó a 20.000 fieles seguidores en los exteriores del pabellón de La Magdalena que corearon de principio a fin los temas que han marcado a varias generaciones desde aquellos años ochenta. El espectáculo fue histórico porque fue el más multitudinario de Avilés hasta la fecha. La producción de este show, nunca antes vista en Avilés, fue grabada desde el aire. La Policía Local captó con un dron la gran multitud que disfrutaba del concierto de Manolo García, Quimi Portet y compañía, la que estaba sentada y bailando en las gradas y sobre el firme en los exteriores del pabellón.
Las imágenes dejan constancia de la gran acogida del concierto enmarcado en la gira "Reencuentro" tras casi tres décadas después de que los componentes de "El último de la fila" decidieran hacer oficial su separación de los escenarios. Avilés fue uno de las nueve localidades españolas elegidas en este tour que comenzó el pasado 25 abril en la localidad malagueña de Fuengirola y finalizará en Valencia el próximo 9 de julio.
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