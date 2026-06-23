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A licitación un crédito para inversiones en Avilés

El Ayuntamiento invita a nueve entidades financieras a presentar ofertas

Imagen de archivo de votación en el Pleno de aprobación de presupuestos de Avilés.

Imagen de archivo de votación en el Pleno de aprobación de presupuestos de Avilés. / Luisma Murias / LNE

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Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación un crédito destinado a financiar inversiones contempladas en los presupuestos de 2026.

Se trataría de un préstamo a largo plazo, para lo que ha enviado comunicación a nueve entidades financieras invitándoles a presentar ofertas. Son las entidades financieras Unicaja banco, Caixabank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Caja Rural de Asturias, Abanca Corporación Bancaria, Laboral Kutxa, y Cajamar Caja Rural.

Unas cuentas históricas

El presupuesto aprobado por PSOE, IU y Podemos para este año asciende a 92,29 millones de euros, un 5,43% más que en 2025 y la cifra más elevada de la historia para el municipio.

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En las cuentas se incluye un crédito de 5,8 millones de euros para la ejecución de varias inversiones, el que ahora sale a licitación.

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