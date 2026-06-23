A licitación un crédito para inversiones en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación un crédito destinado a financiar inversiones contempladas en los presupuestos de 2026.

Se trataría de un préstamo a largo plazo, para lo que ha enviado comunicación a nueve entidades financieras invitándoles a presentar ofertas. Son las entidades financieras Unicaja banco, Caixabank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Caja Rural de Asturias, Abanca Corporación Bancaria, Laboral Kutxa, y Cajamar Caja Rural.

Unas cuentas históricas

El presupuesto aprobado por PSOE, IU y Podemos para este año asciende a 92,29 millones de euros, un 5,43% más que en 2025 y la cifra más elevada de la historia para el municipio.

En las cuentas se incluye un crédito de 5,8 millones de euros para la ejecución de varias inversiones, el que ahora sale a licitación.